אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע חגיגי התקיים בבית אגודת חסידי חב"ד בכפר חב"ד, לרגל צאתו לאור של הספר "עושה שלום" מאת הרב אלישע פרל. הספר מרכז את עמדותיו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל בענייני ביטחון, ויתורים טריטוריאליים, הרתעה וזכות עם ישראל על ארצו.

הספר עוקב אחר האופן שבו הרבי זצ"ל חזר וטען, לאורך עשרות שנים ומול ראשי ממשלה שונים, כי כל ויתור טריטוריאלי שאינו מבוסס על שיקול ביטחוני טהור מזמין תוקפנות נוספת ואינו מונע אותה. עוד הדגיש הרבי כי הבטחות בינלאומיות וכוחות האו"ם אינם יכולים להחליף נוכחות ביטחונית ישראלית ממשית בשטח. את שורת הנאומים פתח מרא דאתרא של כפר חב"ד, הגה"ח רבי מאיר אשכנזי, שאמר כי "כשנפעל כולנו לפי התודעה של הרבי, התודעה של התורה והקב"ה, נפעל מתוך אמונה בצדקת הדרך". הוא הוסיף כי מצד אחד עודד הרבי ונסך תקווה שאין מה לפחד ממלחמות ועם ישראל ינצח, ומצד שני התנגד, בהתאם להלכה, לכל הליך מדיני של ויתור על שטחי ארץ ישראל. "היום אנחנו רואים הרבה יותר את צדקת הדרך של הרבי", סיכם.

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד, הגה"ח רבי מנחם מנדל גלוכובסקי, שיתף כי "זכיתי לשמוע שיחות רבות מהרבי, אבל השיחות בנושאי ארץ ישראל נאמרו בטון שונה, ראו שזה נגע לליבו". הרב סיפר על פגישותיו עם ראשי ממשלות ודבריהם על הוראותיו של הרבי בנושא.

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הרב גלוכובסקי הזכיר את אזהרת הרבי ליצחק רבין "לזכור שאנחנו עם לבדד ישכון", ואת דבריו של רבין עצמו בכנסת לאחר חתימת הסכמי אוסלו: "תם עידן עם לבדד ישכון... מה קרה מאז, כולנו יודעים".

יו"ר אגודת חסידי חב"ד בארץ, הרב יוסף יצחק אהרונוב, הדגיש כי "אין ספק כי בדבריו של הרבי ניכרה ראייה מופלאה למרחוק, ודברים שנאמרו לפני עשרות שנים התבררו ברבות הימים במלוא עוצמתם. כאשר הדברים מעוגנים בתורה, הם אינם תלויים בזמן. המציאות משתנה, המדינות משתנות והנסיבות משתנות, אך דברי התורה עומדים לעד".

הרב אהרונוב הוסיף: "אין צורך לעדכן את דברי הרבי בכל פעם שהמציאות משתנה. אדרבה, המציאות היא שמאירה מחדש את העומק ואת האמת שבדברים שאמר הרבי כבר אז".

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

שר המשפטים יריב לוין אמר כי כיום, יותר מתמיד, מתברר עד כמה צדק הרבי – גם בהתנגדותו לעקירה מסיני, כפי שראינו בטבח השביעי באוקטובר שיצא לדרך, לדבריו, בגלל החיבור של עזה למצרים. "הספר הזה הוא לא רק סיכום של מה שהיה נכון ברמה הפילוסופית בעבר, אלא בעל משמעות חשובה להווה ולעתיד", סיכם השר.

שר התקשורת שלמה קרעי ציין כי "היום כולם יודעים שהיינו צריכים לדבוק מראש בעמדות של הרבי ולא להיות שבויים בקונספציה, עד שהתפכחנו לפני שלוש שנים בטבח הנורא".

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

שר התפוצות עמיחי שיקלי אמר כי "הרבי לא מצמץ מעולם בסוגיית ארץ ישראל", והביע תקווה שהספר יהיה מורה דרך לרבים "כדי שלא ימצמצו, כי הגישה הזאת הובילה לקטסטרופות הכי גדולות של עם ישראל".

שר המורשת עמיחי אליהו קרא להפיץ את עמדותיו של הרבי על עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל: "אנחנו צריכים שכולם יהיו חב"דניקים".

השר זאב אלקין אמר כי "הדברים של הרבי, שהיו נשמעים אוטופיה מנותקת מהמציאות, מתבררים כמציאות הנכונה".

ח"כ מאיר פרוש הקריא ממכתב של הרבי, בו הוא קרא שלא להצביע עבור מפלגות המנהלות מו"מ להחזרת שטחי ארץ ישראל לידי האויב, ובכך גורמים לסכנת פיקוח נפש עבור בני ישראל.

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

ח"כ יואב בן צור אמר כי מדובר בספר חשוב שיש לקרוא מתחילתו ועד סופו, "כדי להפנים את החשיבות במשנתו של הרבי".

יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מלביצקי, ח"כ עמית הלוי, ח"כ משה סעדה, ח"כ לשעבר משה פייגלין, האלוף במיל' עוזי דיין, תת אלוף במיל' אמיר אביבי יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", אל"מ במיל' חזי נחמה יו"ר "פורום מפקדים ולוחמים", ומנכ"ל מרכז יכין אורן הניג – כולם ציינו בדבריהם את החשיבות במדיניות של הרבי בנושאי ביטחון, שיש לפעול לפיהם גם כיום, כאשר המציאות הוכיחה את צדקת דבריו.

מחבר הספר, הרב אלישע פרל, סיכם את מהות היצירה במשפט אחד: "יש נקודה אחת שמובילה בכל תורת הרבי – השילוב המרתק בין ראייה אסטרטגית להוראות התורה".

בעקבותיו סיפר הרה"ח ר' שמואל אבצן, מנהל "שיחות אין אינגליש", כי בשמחת תורה, כאשר הגיעו לארה"ב השמועות הראשונות על הטבח, אחרי שבר הלב, עלתה השאלה איך חסידי חב"ד אפשרו לאסון לקרות. "אמרתי להרב אלישע פרל שהוא חייב לעצור הכל ולשנות את השיח", סיפר, "הספר יצא קודם באנגלית והביא לתוצאה רצויה, ב"ה".

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

מזכ"ל אגודת חסידי חב"ד, הרה"ח ר' אריאל למברג, שהנחה את המעמד, ציין כי "ראינו איך גם הגויים כיבדו את עמדתו התקיפה של הרבי והעניקו לו את העיטור הגבוה ביותר, מדליית הזהב, למרות עמדתו התקיפה שאסור להתחשב בשיקולים זרים בקביעת המדיניות לשמירה על ביטחון ישראל".

פרופ' משה קופל, מייסד פורום קהלת, אמר כי "הרבי הוא מנהיג הדור, וכל מה שכתוב בספר הזה – אמת לאמיתה, ואנחנו צריכים ללכת בדרכו של הרבי ולשמוע בקולו".

דביר שוורץ, מהוצאת סלע מאיר, אמר כי המטרה בהוצאת הספר היא "שכל אדם בישראל ייחשף לספר הזה, שהוא התיקון לאסון הנורא שפקד אותנו".

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקת הספר "עושה שלום" | צילום: מנדי טויטו ( מהאירוע בכפר חב"ד | צילום: מנדי טויטו )