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מצור ימי מלא על איראן החל ממחר, טראמפ לקונגרס: "הלחימה התחדשה"

ארה"ב הכריזה על מצור ימי מלא על איראן דרך מצר הורמוז החל ממחר | טראמפ: "אנחנו משתלטים על המצר" | כל הפרטים על המצור והשלכותיו (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע כי המצור על יחל מחר בשעה 20:00 (23:00 שעון ישראל).

לפי הודעת מרכז המידע, "המצור האמריקני חל על כל תנועת כלי השיט, ללא קשר לדגל שהם נושאים".

"צבא ארה"ב יתחיל באכיפת המצור הימי על כל הנמלים והאזורים החופיים של . המצור האמריקני מקיף את כל קו החוף האיראני, לרבות, אך לא רק, נמלים ומסופי נפט איראניים", הבהירו בהודעה. עוד נכתב כי "המצור לא ימנע מעבר חופשי וניטרלי דרך מצר הורמוז אל יעדים שאינם איראניים או מהם".

לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס' הודיע באופן רשמי לקונגרס: "הלחימה התחדשה". מוקדם יותר התייחס הנשיא בראיון טלפוני לרשת פוקס ניוז למתיחות מול איראן בנוגע לשליטה במצר הימי, לאחר חידוש המתקפות וחילופי האש בין הצדדים.

בתגובה לשאלת המראיין על האיום האיראני ועל הניסיונות של טהרן לפעול באזור מחדש, הבהיר טראמפ כי המצב נמצא תחת שליטה אמריקנית מלאה.

במהלך דבריו הצהיר טראמפ כי ארה"ב חוזרת להשתלט על הורמוז: "ובכן, אנחנו משתלטים על המצר. אין להם כלום, אין להם דבר". בכך דחה הנשיא את החששות שהעלה המראיין לגבי התעצמות הפעילות האיראנית באזור האסטרטגי, והדגיש כי לצד האיראני אין כעת יכולת ממשית להשפיע על המתרחש במים הבינלאומיים.

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