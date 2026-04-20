על רקע הפסקת האש השברירית בין איראן לארה"ב וישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט נרחב ברשת החברתית שבבעלותו Truth Social, שבו תקף את המפלגה הדמוקרטית בהתייחס ללחימה מול איראן.

טראמפ כתב כי “הדמוקרטים עושים כל שביכולתם לפגוע בעמדה החזקה מאוד שלנו מול איראן”, והוסיף השוואות היסטוריות בין משך מלחמות שונות בעולם, בהן מלחמת העולם הראשונה והשנייה, מלחמת קוריאה, וייטנאם והמלחמה בעיראק, כדי להדגיש לטענתו את מורכבות הלחימה והצורך באורך רוח.

בהמשך טען כי בניגוד לדיווחים בתקשורת, לא התחייב ללוחות זמנים קצרים לסיום הלחימה, ואמר: “אני לא נמצא תחת שום לחץ, למרות שזה יקרה יחסית מהר”. לדבריו, “הזמן אינו האויב שלי, הדבר היחיד שחשוב הוא שניישר סוף סוף, אחרי 47 שנים, את הבלגן שהותירו נשיאים קודמים”.

טראמפ תקף את מבקריו מהמפלגה הדמוקרטית וכינה אותם “חלשים ועלובים”, בטענה כי הם מנסים להמעיט מהישגי הממשל והצבא. הוא הוסיף כי הפעולות מול איראן מתבצעות “בדיוק רב ובקנה מידה גדול”, והשווה אותן למבצעים אחרים שביצעה ארצות הברית בתקופה האחרונה.

בהמשך דבריו ציין כי בממשלו הראשון בנה את הצבא החזק ביותר בתולדות ארצות הברית, כולל הקמת כוח החלל, ואמר כי בממשלו הנוכחי הוא עושה שימוש “נכון ומדוד” בכוח הצבאי כדי לפתור בעיות עולמיות.

בהמשך הבהיר: "העסקה שאנחנו עושים עם איראן תהיה טובה בהרבה מהסכם הגרעין של ברק חוסיין אובמה וג'ו ביידן המנומנם. זה יהיה משהו שכל העולם יתגאה בו, במקום שנים של מבוכה והשפלה שנאלצנו לסבול בגלל מנהיגות חסרת יכולת ופחדנית!".

את הפוסט סיים בקריאה המוכרת: “הפוך את אמריקה לגדולה שוב”.