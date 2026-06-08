אחרי יממה סוערת של חילופי מהלומות, הודיעו היום (שני) משמרות המהפכה האיראניים על הפסקת פעילותם הצבאית נגד ישראל. אולם בטהראן ממהרים להבהיר: מדובר בהחלטה זמנית בלבד, והיא מותנית בהתנהגות ישראל בזירה הלבנונית.

בהודעה רשמית שפורסמה מטעם משמרות המהפכה, נמסר כי "אם ישראל תחדש את התקיפות בלבנון ובדאחיה, צעדים חמורים וקשים הרבה יותר יהיו בדרך". האיראנים טענו כי התקיפות שביצעו עד כה היו "מכה כואבת" שנועדה לתמוך בעם הלבנוני, וקראו לישראל ולתומכיה "להפיק לקח" מהמהלומות שספגו.

טראמפ מגביר את הלחץ: "שני הצדדים רוצים הסכם"

בזירה המדינית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגביר את הלחץ על הצדדים להגיע להפסקת אש. בשיחה עם עיתונאים ציין הנשיא כי ישראל ואיראן חפצות ב"הפסקת אש מיידית", והדגיש כי המגעים להסכם נמצאים בעיצומם.

עם זאת, טראמפ הבהיר כי המצור על מצר הורמוז יימשך עד שיושג "הסכם סופי". בשיחה שקיים אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפציר הנשיא האמריקאי בישראל לגלות איפוק וקרא לשני הצדדים: "יריתם – וזה מספיק. תחזרו למשא ומתן".

צה"ל ממשיך לפעול: תקיפות ממוקדות באיראן

למרות הקריאות להפסקת אש, בשטח המציאות הוכיחה תמונה שונה. צה"ל המשיך לבצע תקיפות ממוקדות באיראן, תוך פגיעה במערכות הגנה אסטרטגיות, מתקנים צבאיים והמפעל הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

על פי דיווחים, במתקן הפטרוכימי שהותקף יוצרו רכיבים חיוניים לתוכנית הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני. גורמי ביטחון מעריכים כי הפגיעה היסודית במתקן תקשה על המשטר האיראני להשתקם ממנה במשך שנים ארוכות.