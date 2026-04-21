מטוסי אפאצ'י מדגם AH-64 טסים מעל מיצר הורמוז, אתמול ( צילום: סנטקום )

בעוד שעה בודדת צפויה להסתיים הפסקת האש בין איראן לארצות הברית וישראל, אולם נראה כי הסיכויים להארכתה הולכים ומתדלדלים. איראן הודיעה הערב (שלישי) לסוכנויות הידיעות שלה כי באופן סופי, לא תגיע למשא ומתן המתוכנן בפקיסטן.

על פי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', גם הנשיא טראמפ שוקל ברצינות לבטל את יציאת המשלחת האמריקנית לפקיסטן, בעקבות הסרבנות האיראנית בנושאי הגרעין והמשך המשא ומתן. גורם רשמי בבית הלבן מסר כי התייעצויות מדיניות בהשתתפות סגן הנשיא ג'יי די ואנס נמשכות בבית הלבן, ובפגישה משתתף גם שר ההגנה פיט הגסת'. בצל המתיחות הגוברת, פרסם הבית הלבן תמונה של הנשיא טראמפ עם הכיתוב "האמינו בטראמפ" ושני אימוג'י של סימן "שקט" - מסר שנועד לרמוז לעולם על מהלכים גדולים שקורים מאחרי הקלעים. מוקדם יותר היום צייץ שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בטון חריף נגד ארצות הברית. "חסימת נמלי איראן היא מעשה מלחמה ולכן הפרת הפסקת האש", כתב עראקצ'י. "פגיעה בכלי שיט מסחרי ולקיחת צוותו כבני ערובה היא הפרה חמורה אף יותר. איראן יודעת לנטרל הגבלות, להגן על האינטרסים שלה, ולהתנגד לבריונות".

מימין מצר הורמוז בתמונת לווין, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

סנקציות חדשות על איראן

במקביל להתפתחויות הדיפלומטיות, הודיע משרד האוצר האמריקני הערב על הטלת סנקציות כלכליות חדשות נגד איראן. הסנקציות מכוונות כלפי יחידים וחברות בענייני סחר ותעבורה אווירית, במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על טהרן.

המהלך האמריקני מגיע על רקע הערכות בישראל ובארצות הברית לפיהן השיחות בפקיסטן לא היו אמורות להוביל להבנות משמעותיות. גורם בכיר בירושלים מסר כי "האיראנים מנסים למשוך זמן ומדברים בכמה קולות. אנחנו והאמריקנים מתואמים ומוכנים לחידוש המלחמה באופן מידי".

ברקע הדיווחים על ביטול השיחות, תיעודים המגיעים מאיראן מראים טילים בליסטיים מוצגים כעת לראווה במסגרת תהלוכה בכיכר המהפכה בטהרן.

טראמפ: "השמדנו את הגרעין באיראן"

בימים האחרונים פרסם הנשיא טראמפ סדרה של פוסטים חריגים ברשת Truth Social, בהם הציג תמונת מצב של הצלחות צבאיות משמעותיות מול איראן, לצד רמזים מבלבלים על ההסכם עם איראן.

עם תום הפסקת האש בעוד שעה, נותרה השאלה האם הצדדים יחזרו ללחימה מלאה או שייערך ניסיון אחרון להגיע להסדר. ההערכה בירושלים ובוושינגטון היא כי ללא פריצת דרך דיפלומטית בשעות הקרובות, המערכה תתחדש במלוא העוצמה.