הצבא האמריקאי שוקל לשנות באופן רשמי את שם המערכה מול איראן ל“מבצע פטיש כבד”, במקרה שהפסקת האש הנוכחית תקרוס והנשיא דונלד טראמפ יחליט לחדש את הלחימה בהיקף מלא. כך פורסם ברשת NBC.

לפי שני גורמים אמריקאים, הדיונים על החלפת השם “מבצע זעם אפי” ל“מבצע פטיש כבד” משקפים את הרצינות שבה הממשל בוחן אפשרות לחידוש המלחמה.

שינוי שם כזה עשוי גם לאפשר לממשל לטעון כי מדובר בתחילת מבצע חדש, וכך "לאפס מחדש" את מניין 60 הימים המחייב אישור קונגרס לפעולה צבאית ממושכת.

הממשל האמריקאי הכריז בעבר על סיום מבצע “זעם אפי” לאחר שהושגה הפסקת אש בתחילת אפריל בין ארצות הברית לאיראן, במטרה לאפשר מגעים דיפלומטיים. עם זאת, בצבא ארה״ב המשיכו להתייחס לעימות מול איראן כאל מבצע מתמשך, בטענה כי מדובר בהפסקה זמנית של הלחימה.

במקביל, בשיחות פנימיות בוושינגטון נבחנות אפשרויות פעולה נוספות מול איראן, כולל ניהול המשבר סביב מצר הורמוז. טראמפ עצמו הביע ספקנות לגבי הצלחת המגעים הדיפלומטיים ואף תקף את ההצעה האיראנית האחרונה להסכם.

הממשל האמריקאי מדגיש כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על חידוש מתקפות צבאיות, אך כל האופציות עדיין על השולחן.