מסע עומק מטלטל אל המדינה שנקרעת בין אחיזה איראנית לרוחות שינוי מפתיעות. בעוד המיליציות משגרות כטב"מים לישראל, בבגדאד מתנהל מאבק יצרי על עתיד האזור והמורשת היהודית האבודה. האם עיראק היא המפתח ליציבות, או המרעום שיצית את המלחמה הבאה? (בעולם)
ארגון הטרור חמאס מנסה לבסס מחדש את שליטתו בעיר הטרור עזה, וכבר החל בפעולות טיהור של המיליציות החמושות שחלקן לפחות שיתפו פעולה עם ישראל | בתחקיר של ה-BBC תוארו מעשי הזוועה במתנגדים, וחזרת השליטה של חמאס בכל האזורים מהם יצאו חיילי צה"ל | וגם: מה חושב על זה טראמפ, והאם חמאס יסכים לבסוף להתפרק מנשקו? (חדשות)
בשבוע האחרון עלו לכותרות שכננו הדרוזים בדרום סוריה שחוו טבח מחריד ומזעזע מצד האספסוף הקיצוני המכונס תחת הצבא הסורי | מי שנלחם מצד הדרוזים, הם שורת ארגונים דרוזים חמושים שצברו וותק ארוך וכעת נלחמים על הבית | הם חלוקים ביחס כלפי המשטר החדש בדמשק, ואוחזים בדעות מנוגדות בשאלת החסות הישראלית | הצצה למיליציות הדרוזיות בסוריה (מגזין, העולם הערבי)
ישראל וארה"ב מפעילות לחץ על קטאר וחמאס בהתאמה - כדי להתניע מחדש את המגעים לעסקה | משלחת ישראלית טרם יוצאת לדוחא ובמערכת הביטחון עוקבים בדאגה יחסית אחרי גל המחאה נגד חמאס ברצועה וחששים לגורל החטופים (מדיני)