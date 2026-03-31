ארה"ב פרסה מטוסי לוחמה אלקטרונית חדישים במזרח התיכון למשימה מבצעית ראשונה | מטוסי ה-EA-37B יפעלו באזור לשיבוש מערכות קשר ומכ"ם של היריב, על רקע הערכות כי הפריסה נועדה לתמוך בפעולות נגד איראן ובפעילות קרקעית אפשרית | מדובר כאמור בפעם הראשונה שארה"ב משתמשת במטוסים למשימה מבצעית (חדשות)
אחרי ימים ארוכים של הפצצות ישראליות ואמריקניות כנגד עמדות של הצבא האיראני, הערב דווח כי אלפי כורדים מעיראק פתחו במתקפה קרקעית באיראן | גורמים בישראל ובארצות הברית אישרו את הדיווח | דיווחים אמריקניים ציינו כי ה-CIA מחמש כוחות כורדים כדי לעודד את התקוממותם באיראן | גורם ישראלי: "האירוע עם הכורדים אמיתי ומשמעותי" (שאגת הארי)
במקביל לחיסול בכירים בארגון ע"י ישראל והשמדת מפקדות טרור, בדיונים ביממה האחרונה עלה התרחיש שיחידת הקומנדו של חיזבאללה תנסה להוציא פעולה של פלישה | הדרג המדיני הנחה את הדרג הצבאי לתגבר את הכוחות באזור הצפון ובתוך לבנון (צבא)
מקורות בפיקוד הצפון: איראן מגבירה את השקעתה במיליציות הפרו-איראניות ובתשתיות טרור בעיראק | בצה"ל ובמוסד נערכים לשיגורי טילים וכטב"מים ארוכי טווח – ואף לתמרון קרקעי דרך סוריה וגבול ירדן | בשנה הראשונה למלחמה, ירי מעיראק הוביל לנפגעים בישראל - עד להפסקת מעורבותם במלחמה (אקטואליה)
האיום הבא: צה"ל ואמ"ן מזהים התעצמות טכנולוגית ותוכנית אימונים לשחזור מתקפת 7 באוקטובר על ידי המורדים החות'ים מתימן, הפועלים בתמיכה איראנית וינסו לשחזר את הטבח שביצע ארגון הטרור חמאס - אך ממדינות אחרות, הסמוכות לארץ | במקביל, ישראל ממשיכה בתקיפות בתימן כדי לחבל בשרשרת האספקה האיראנית, ובכך למנוע את מימוש האיום (אקטואליה)