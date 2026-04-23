מזכיר הצי האמריקאי פילן הודח • הונג קאו ישמש כמזכיר בפועל

בהודעה מפתיעה שפורסמה, מסר דובר הפנטגון שון פארנל כי מזכיר הצי האמריקאי, פילן, עוזב את תפקידו "בתוקף מיידי". תת-מזכיר הצי, הונג קאו, ישמש כמזכיר בפועל במקומו, כך נמסר בהודעה רשמית.

"בשם מזכיר המלחמה וסגן מזכיר המלחמה, אנו אסירי תודה למזכיר פילן על שירותו למחלקה ולצי ארצות הברית", כתב פארנל. "אנו מאחלים לו בהצלחה בהמשך דרכו".

תפקיד מזכיר הצי בארה"ב הוא משרה אזרחית בכירה המקבילה באופייה למנכ"ל משרד ביטחון שאחראי על זרוע הים. נושא המשרה אינו מחזיק בסמכויות פיקוד מבצעיות על הכוחות בשטח, אלא מופקד על ניהול התקציבים, הרכש ובניין הכוח של הצי.

פילן הוא הבכיר האחרון בשורה של מנהיגים צבאיים שעזבו את הממשל בחודשים האחרונים. עזיבתו מתרחשת על רקע המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן והמשך המצור האמריקאי על מצר הורמוז, כאשר הפסקת האש צפויה להסתיים בימים הקרובים, לאחר שטראמפ האריך אותה מעט.

גל פיטורים בהנהגת הצבא

הדחתו של פילן מגיעה תקופה לאחר שמזכיר ההגנה, פיט הגסת', ביקש מרמטכ"ל הצבא רנדי ג'ורג' לפרוש. בנוסף, שני קצינים בכירים נוספים בצבא – גנרל דייוויד הודן ומייג'ור גנרל ויליאם גרין – הועברו מתפקידם לאחרונה.

מאז כניסתו לפנטגון, הגסת' פיטר למעלה מתריסר קצינים בכירים, כולל מפקד המבצעים הימיים וסגן מפקד חיל האוויר. המהלכים נתפסים כחלק מתוכנית רחבה של הממשל לשנות את ההנהגה הצבאית ולהתאימה לחזון הנשיא טראמפ.

רקע: כהונתו של פילן

תפקיד מזכיר הצי הוא בעיקרו אדמיניסטרטיבי וכולל גיבוש מדיניות, גיוס, אימון וציוד הצי, לצד פיקוח על תקציבים ולוגיסטיקה כמו בנייה ותיקון ספינות. פילן, איש עסקים ותורם מרכזי לקמפיין טראמפ, הושבע לתפקיד במרץ 2025 ללא רקע צבאי קודם.

במהלך כהונתו הקצרה, תמך פילן בתוכנית "צי הזהב" של טראמפ, הכוללת בניית סדרת אוניות מיוחדות. אנדרו פיק, בכיר לשעבר במחלקת המדינה, ציין כי פילן כנראה "שילם את המחיר" על חוסר התקדמות בהרחבת הצי.

עם זאת, פיק הוסיף כי 70% מהסיבה להחלפתו היא הרצון של טראמפ למנות מישהו שהוא "אוהב וסומך עליו יותר", המזוהה עם בסיס ה-MAGA. ההחלפה מגיעה בעיתוי קריטי, כאשר שליש מכלל צי ארה"ב נמצא באזור המזרח התיכון על רקע המתיחות עם איראן.

המזכיר הנכנס: הונג קאו

יורשו של פילן, הונג קאו, נכנס לתפקיד תת-השר באוקטובר 2025 והוא וותיק בצי עם 25 שנות שירות. קאו מוכר כמי שניהל קמפיין שלא צלח לסנאט בווירג'יניה ב-2024 בתמיכת טראמפ, ועורר סערה במהלך הקמפיין בשל התבטאויות חריפות.

המינוי של קאו נתפס כהמשך למגמה של הממשל למנות אנשים נאמנים לחזון הנשיא, במיוחד בתפקידים צבאיים בכירים. ההערכה היא שקאו יקדם בנחישות את תוכנית "צי הזהב" ויפעל להרחבת הכוח הימי האמריקאי.