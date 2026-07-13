יממה לאחר אישור חוק הקפאת המעצרים לבחורי הישיבות בוועדת החוץ והביטחון, וברקע המכתב החריף של הרמטכ"ל נגד החוק, נרשמה ביממה האחרונה עלייה חדה במספר המעצרים של בני ישיבות ואברכים. היום (שני) נעצר והושלך לכלא הצבאי אברך חסידי ואב לילד, לאחר שהגיע ללשכת הגיוס בניסיון להסדיר את מעמדו.

על פי הדיווחים, האברך קיבל זימון בשבוע שעבר והגיע ללשכת הגיוס מתוך כוונה להסדיר את מעמדו, מבלי שציפה כי ייעצר במקום. במהלך התייצבותו נעצר על ידי המשטרה הצבאית, נשפט ל-20 ימי מאסר והועבר לכלא 10 - הכלא הצבאי.

רצף מעצרים ביממה האחרונה

במקביל, תלמיד ישיבת אור החיים הבה"ח מ' נעצר הלילה בביתו בירושלים בשכונת פסגת זאב על ידי המשטרה הצבאית. הבחור ומשפחתו מלווים ומקבלים סיוע משפטי ע" משרד עוה"ד איזקסון מטעם ארגון נותנים גב.

היום שוחרר האברך חסיד גור שנעצר אמש ונשפט לעשרים יום בכלא הצבאי. כפי שדיווחנו, הוא נעצר לאחר שהגיע ללשכת הגיוס בנסיון ״להסדיר מעמד״ ונשפט ל-20 ימים בכלא הצבא.

עוד דיווחנו על צעיר חסיד ערלוי ותלמיד ישיבת חיי תורה החסידית, שנעצר לאחר שהתייצב בבאר שבע בניסיון להסדיר את מעמדו, והועבר לכלא 10.

על רקע אישור חוק המעצרים

גל המעצרים מתרחש על רקע אישור חוק הקפאת המעצרים בוועדת החוץ והביטחון אתמול. החוק, שיזם יו"ר ש"ס אריה דרעי, נועד למנוע הליכים פליליים ומעצרים נגד לומדי תורה שמעמדם טרם הוסדר, והוא צפוי לעלות להצבעה סופית במליאת הכנסת במהלך השבוע.

עם זאת, יצוין כי החסינות שמעניק החוק אינה אוטומטית. בני הישיבות וראשי הישיבות יידרשו להגיש תצהירים לוועדה צבאית מיוחדת שתוקם בתוך שבוע, ולעמוד בתנאים מחמירים. על פי הנוסח המעודכן, בוטלה מגבלת הזמן להקפאת המעצרים שהייתה קבועה ב-90 ימים בלבד.