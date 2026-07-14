סקר דרמטי: איזנקוט עוקף את נתניהו לראשונה עם 23 מנדטים | כל המספרים

סקר חדש של מכון 'מדגם' שפורסם אמש (שני) בחדשות 12 מעלה תמונה דרמטית: לראשונה מאז תחילת מערכת הבחירות, מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט עוקפת את הליכוד ומטפסת למקום הראשון עם 23 מנדטים.

הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נחלש במנדט אחד לעומת הסקר הקודם ונותר עם 22 מנדטים בלבד.

המהפך בסקר מגיע על רקע מגמת עלייה מתמשכת של איזנקוט בסקרים האחרונים, כאשר הפער בינו לבין נתניהו הצטמצם בהדרגה עד שהגיע השבוע לנקודת מפנה.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט שומרת על כוחה מהסקר הקודם וזוכה ל-16 מנדטים. מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן שומרת על כוחה והיא המפלגה הרביעית בגודלה עם 10 מנדטים. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן מתחזקת ועולה ל-10 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ב-9 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות, הנתונים מציגים יציבות מלאה. ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 8 מושבים, ויהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף זוכה גם היא ל-8 מנדטים.

מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' נשארת מעל אחוז החסימה ומתחזקת ל-5 מנדטים. גם מפלגת רע"ם מתחזקת וזוכה ב-5 מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי נחלשת במנדט ומקבלת 5 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, האופוזיציה הציונית מתחזקת לראשונה אחרי כמה סקרים ל-59 מנדטים. כאשר מצרפים את המפלגות הערביות, גוש האופוזיציה גדל ל-69 מנדטים. מנגד, הקואליציה הנוכחית זוכה ב-51 מנדטים בלבד.

עם זאת, גם הפעם אף צד לא יכול להרכיב ממשלה ללא מפלגות נוספות לגוש שלו. המצב הפוליטי ממשיך להיות מורכב, כאשר נדרש שיתוף פעולה בין מפלגות ממחנות שונים כדי להגיע ל-61 מנדטים הנדרשים להקמת ממשלה.

בשאלה על התאמה לראשות הממשלה, איזנקוט שחזר להוביל על נתניהו בסקר הקודם, מגדיל את הפער ביניהם. על פי הנתונים, איזנקוט זוכה ל-43% התאמה לעומת נתניהו שמקבל 34% בלבד. בנוסף, מצטמצם הפער בין נתניהו לבנט בהתאמה לראשות הממשלה.

מתחת לאחוז החסימה נותרו המפלגה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל שקרובה לאחוז החסימה אך לא עוברת אותו (2.9%), כחול לבן בראשות בני גנץ (1.4%), ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (0.9%).