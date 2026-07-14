היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, שיגרה אתמול (שני) מכתב חריג לחברי הכנסת, בו היא דורשת מהם לערוך "גילוי נאות" לפני ההצבעה על חוק המעצרים לתלמידי ישיבות. לפי המכתב, על חברי כנסת שיש להם קרובי משפחה שתורתם אומנותם להצהיר על כך בפומבי לפני ההצבעה.

המכתב, שנשלח לקראת ההצבעה הצפויה על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26), מציין כי החוק כולל יצירת מנגנון מיוחד להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות, אי-העמדה לדין בשל אי מילוי חובת התייצבות, והפסקת הליכים משפטיים נגד מועמדים לשירות ביטחון שתורתם אומנותם.

אפיק הבהירה במכתבה כי "בהפסקת הליכים משפטיים, הקפאת מעצר ואי-העמדה לדין יש כדי לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים או לכל הפחות מראית עין של ניגוד עניינים". לפיכך, היא דורשת מחברי הכנסת שיש להם קרוב שכבר הוצא נגדו צו מעצר, שנעצר בפועל, או שמצוי בהליכי אכיפה או בהליך משפטי שטרם הסתיים - לפעול לגילוי נאות לפני ההצבעה.

כללי האתיקה לחברי הכנסת מגדירים "עניין אישי" כהנאה חומרית, ישירה או עקיפה, של חבר הכנסת או של קרובו. קרובו של חבר הכנסת מוגדר כבן זוג, הורה, צאצא וכל קרוב משפחה שפרנסתו על חבר הכנסת. ואולם, הכללים אינם מונעים בשום מקרה הצבעה במליאה, אלא רק מחייבים גילוי.

המכתב מציין במפורש כי "אין מניעה בהצבעת חברי הכנסת במליאה על הצעת החוק לאחר הגילוי הנאות", אך מדגיש כי "האחריות להימנע מניגוד עניינים אסור מוטלת על חבר הכנסת המכיר את ענייניו האישיים בקשר לנושא מסוים".

כזכור, ליו"ר ש"ס אריה דרעי ישנם שלושה נכדים שלומדים בישיבות, והוא אף התגאה בכך בזמנו. גם לחברי כנסת חרדים נוספים ישנם קרובי משפחה בני גיל הגיוס שתורתם אומנותם. חה״כ פינדרוס הגיב למכתב ואמר: "אני מצהיר על זה בשמחה, אני וכל חברי למפלגות החרדיות. אני רוצה להצהיר על כמה שיותר בני משפחה לומדי תורה".