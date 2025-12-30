לאחר שהתבררה עמדת היועמ"שית לוועדת חו"ב, בכירים בסיעות החרדיות מודים כי פחתו הסיכוים להעביר את חוק הגיוס שתלוי כעת בעמדת היועצת המשפטית לכנסת: "אם היא תתנגד - החוק לא יעבור, אנחנו לא נאפשר לו לעבור" | ישי כהן עם מאחורי הקלעים בדרך למה שנראה כקריסת חוק הגיוס החדש (חרדים)
היועצת המשפטית של הכנסת, מתייחסת לסוגיית החלפתו של יולי אדלשטיין כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, למי שנבחר על ידי הליכוד - כדי להעביר את חוק הגיוס - בועז ביסמוט | חוות הדעת שהוצגה מהווה תמרור אזהרה לקואליציה והלכה למעשה היא אומרת, שכדאי להיצמד לנוסח הקיים, במידה ורוצים שהחוק יעבור את בג"ץ (ארץ)