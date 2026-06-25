סערה פוליטית ומשפטית מורכבת מתפתחת סביב היוזמה לעיגון מעמד לומדי התורה בחוק יסוד, כאשר במקביל לחזית הפוליטית נפתחת חזית משפטית מול הייעוץ המשפטי של הכנסת. לאחר שבכירים בסיעות החרדיות שיגרו מסר תקיף לקואליציה: ללא העברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, לא תהיה תמיכה בשום יוזמה קואליציונית.

"למרות עמדתנו העקרונית בנושא הייעוץ המשפטי לממשלה, לא נתמוך בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אם לא נקבל תמורה ברורה - העברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים", הבהירו בכירים בסיעות החרדיות בשיחה עם 'בבלי'. האולטימטום מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית.

כפי שדווח ב'בבלי', התקיימה פגישה דרמטית בין יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לבין נתניהו, במהלכה דרשו השניים קידום מהיר של שני החוקים המרכזיים לציבור החרדי. השניים אף איימו כי ללא קידום מיידי של החקיקה החרדית, הסיעות החרדיות ידרשו פיזור מיידי של הכנסת.

הנוסח המרוכך של חוק היסוד

לקראת הדיונים המכריעים שצפויים להתקיים בשבוע הבא בימים ראשון, שני ושלישי בוועדת הכנסת, נחשף הנוסח המרוכך של 'חוק יסוד: לימוד תורה'. לבקשת מפלגת 'הציונות הדתית', הושמט מהנוסח הסעיף שכלל השוואת זכויות מלאה של לומדי התורה לחיילי צה"ל.

הנוסח הסופי שיעלה לדיון קובע בקצרה כי "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל", ומטרתו היא "יצירת מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים". בדברי ההסבר לחוק נכתב: "כבר מערש הולדתו של העם היהודי היה לימוד התורה אבן היסוד לקיומה של האומה... מוצע לעגן את לימוד התורה כערך יסוד מבחינה חוקתית וליצור מאזני צדק".

החוק נועד לתת מענה חוקתי ישיר לפסיקות בג"ץ שביטלו שוב ושוב את ההסדרים הקודמים. יצוין כי במידה והקואליציה רוצה לקדם את חוק המעצרים של דרעי, החוק שנועד להפסיק את מעצר לומדי התורה, הרי שנדרש להפיץ את נוסח החוק כבר היום, מה שעד כה טרם קרה.

היועצת המשפטית מותחת ביקורת חריפה

אלא שכאילו לא די בקשיים הפוליטיים, היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, מנסה להצר את צעדי הקואליציה ולהקשות על קידום החוק. במכתב חריף ששיגרה ליו"ר ועדת הכנסת, ח"כ אופיר כץ, מביעה אפיק התנגדות עזה להעברת הדיונים לוועדת הכנסת במקום לוועדת החוקה, ומותחת ביקורת על כוונת הקואליציה לקיים "מרתון דיונים" מואץ בשבוע הבא.

במכתבה טוענת היועמ"שית כי ההחלטה לעקוף את ועדת החוקה מייצרת "קשיים משמעותיים שיוסיפו להעיב על המשך הליך החקיקה", וכי "שיקולי עומס אינם טעם להעברת הצעת החוק, ודאי כשענייננו בחוק יסוד חדש".

בשל האצת הדיונים, הודיעה אפיק כי היועץ המשפטי של ועדת החוקה, ד"ר גור בליי – שהיה אמור ללוות את החוק בשל מומחיותו – לא יוכל להשתתף בדיונים התכופים בשל עומס עבודה, וכי הייעוץ המשפטי יועבר לעו"ד ארבל אסטרחן. אפיק עקצה את ראשי הוועדה וכתבה כי קידום החוק בצורה כזו פוגע בהליך התקין: "ודאי שלא יהיה בליווי משפטי זה כדי לרפא את הפגם והפגיעה בהליך החקיקה עליהם עמדתי".

בסביבת הסיעות החרדיות עוקבים בדריכות ומבהירים כי שום פקידות משפטית לא תמנע את עיגון ערך לימוד התורה, וכי הם מצפים מיו"ר הוועדה ח"כ אופיר כץ לנהל את הדיונים ביד רמה ובנחישות כבר מתחילת השבוע הבא, כדי להביא מזור ותשובה חוקתית מוחצת לגזירות הכלכליות והמשפטיות הרודפות את לומדי התורה.

הערכות משפטיות: חוק המעצרים לא יעמוד במבחן

במקביל, גורמים משפטיים בכירים מעריכים כי יוזמת החקיקה של יו"ר ש"ס לביטול מעצרים של תלמידי ישיבות נתקלת בקשיים משפטיים חמורים. על פי הדיווחים, הגורמים המשפטיים סבורים כי החוק המוצע כלל לא עומד בקריטריונים המשפטיים הנדרשים ובאמות מידה של חקיקה תקינה.

"למהלך חקיקתי זה אין היתכנות משפטית והוא לא צפוי בשום אופן לעמוד במבחן בג"ץ", כך מעריכים הגורמים המשפטיים. בעקבות כך, ההערכה היא כי הייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה, שאמורה לעלות כהוראת שעה.

חוק המעצרים הפך לנושא מרכזי במערכת היחסים בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה. במהלך הפגישה הדרמטית דרשו דרעי וגפני מנתניהו התחייבות מפורשת שיושג רוב להעברת החוקים במליאת הכנסת, ואיימו כי ללא קידום מיידי של החקיקה החרדית, הסיעות החרדיות ידרשו פיזור מיידי של הכנסת.