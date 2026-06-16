ראבילו מגיב לבג"ץ: "אני מקבל את התפקיד" ומגיב על האשמות

עו"ד מיכאל ראבלו ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

עו"ד מיכאל ראבילו, שנבחר לתפקיד מבקר המדינה העשירי, הגיש תגובה מקדמית מפורטת לבית המשפט העליון בה הוא דוחה את שורת העתירות שהוגשו נגד בחירתו. במסמך המשפטי, המיוצג על ידי עו"ד אופק ברוק, מצהיר ראבילו כי הוא מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה למען כלל אזרחי ישראל, ודוחה כל טענה לתלות פוליטית או פסול בהסכמתו לכהן.

העתירות הוגשו על ידי גורמים שונים, ביניהם ח"כ קארין אלהרר וסיעת יש עתיד, ח"כ נעמה לזימי, התנועה למען איכות השלטון, לשכת עורכי הדין ואחרים. גם השופט בדימוס יוסף אלרון, שהפסיד במרוץ לתפקיד, הצטרף לעתירות ודרש להקפיא את כניסת ראבילו לתפקיד. "אין פסול בבחירתי" בחלק הראשון של התגובה, מתייחס ראבילו לטענות על ניגוד עניינים וזיקה פוליטית פסולה. הוא מדגיש כי חוק יסוד: מבקר המדינה מבטיח את אי-תלותו ועצמאותו של המבקר, וכי הכנסת – ולא הממשלה – היא זו שבחרה בו. "מעולם לא הייתי חבר במפלגה פוליטית ופעלתי עשרות שנים כעורך דין פרטי", מציין ראבילו. איזנקוט איש ימין? איש מרצ עוזב אחרי 28 שנה ותומך במפלגת 'ישר' דוד קליין | 10:22 סחבת בפרקליטות: הנהג שדרס למוות את יוסף אייזנטל ז"ל מסתובב חופשי חיים כהן | 11:53 לטענתו, העובדה שייצג את ראש הממשלה כעורך דין אינה פוסלת אותו, כשם שבעבר מונו לתפקידי מבקר המדינה ויועץ משפטי לממשלה אישים שייצגו ראשי ממשלה או עבדו עמם בצורה הדוקה. הוא מזכיר את עו"ד יצחק טוניק, עו"ד יהודה ויינשטיין וד"ר אביחי מנדלבליט כדוגמאות לכך. ראבילו מכיר בכך שיש לו ניגוד עניינים פוטנציאלי בנושאים מסוימים, אך טוען שהדבר ייפתר באמצעות הסדר ניגוד עניינים מקובל שייערך עם כניסתו לתפקיד ויפורסם לציבור. "הדין הישראלי קובע שניתן למצוא אנשים הגונים שיפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי – גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים", נכתב בתגובה.

נתניהו מצביע בסבב הראשון בבחירות למבקר ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

דחיית עתירת ח"כ לזימי

ראבילו דוחה את עתירתה של ח"כ נעמה לזימי, שדרשה ביטול הבחירה בשל היעדר חוות דעת על ניגוד עניינים לפני ההצבעה. לטענתו, העתירה מוקדמת ותיאורטית, שכן הסדרים כאלו נערכים עם הכניסה לתפקיד ולא לפני הבחירה. כמו כן, הוא מדגיש כי אין כל בסיס חוקי לדרישת "תקופת צינון" לפני כניסה לתפקיד המבקר, להבדיל מצינון הנדרש עם הפרישה ממנו.

"ההצבעה נערכה כדין"

בחלק השני של התגובה, מתמקד ראבילו בשאלת חוקיות הליך הבחירות, ובפרט בסוגיית צילום הפתקים מאחורי הפרגוד. כזכור, הסערה פרצה במהלך סבב ההצבעה השני, כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה טענו שנציגי הקואליציה אולצו לצלם את פתקי ההצבעה שלהם.

ראבילו טוען כי בעוד שהחוק דורש "הצבעה חשאית", החשאיות נועדה להגן על חבר הכנסת ולהקנות לו זכות לדיסקרטיות, אך אין חוק או סעיף בתקנון הכנסת האוסר עליו מרצונו לצלם את הצבעתו או לוותר על החשאיות של עצמו. הוא מדגיש כי במהלך סבב ההצבעה השני התקיימה התייעצות בלשכת יו"ר הכנסת, בהשתתפות נציגי קואליציה, אופוזיציה והייעוץ המשפטי, וסוכם כי לא ניתן לאסור על חברי כנסת להיכנס עם טלפונים ולצלם.

"האופוזיציה הסכימה למתווה זה בזמן אמת ודרשה לעבור להצבעה, ולכן היא מנועה מלטעון נגדו כעת לאחר שהפסידה", נכתב בתגובה. ראבילו מוסיף כי קביעה רטרואקטיבית שאסור היה לצלם, לאחר שהכנסת פעלה בהתאם לייעוץ משפטי מוסמך, תהווה שינוי פסול של כללי הבחירות בדיעבד.

קשיים מעשיים בבחירות חוזרות

ראבילו מציין בתגובתו כי הרכב הכנסת השתנה מאז ההצבעה, בעקבות התפטרותו של ח"כ בועז טופורובסקי ב-5 ביוני 2026, דבר המקשה משפטית ומעשית על קיום הצבעה חוזרת באותם תנאים. הוא מסכם כי לא נפל כל פגם משפטי בהליך הבחירות בכנסת, וכי הטענות לניגודי עניינים צריכות להתברר מול הגורמים המקצועיים בעריכת הסדר עם כניסתו לתפקיד.