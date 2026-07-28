בהחלטה חריגה, הממשלה לא תיוצג היום (שלישי) בדיון בבית המשפט העליון בהרכב מורחב על חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. יו"ר ש"ס אריה דרעי הוביל קו לפיו הממשלה לא תטען נגד פסילת החוק, בשל ההבנה שבכל מקרה השופטים יפסלו אותו.

כזכור, החוק שקידם דרעי נועד להקפיא לחצי שנה את מעצרי לומדי התורה שהוגדרו כ'עריקים', במטרה לאפשר הסדרת מעמדם עד שתקום ממשלה חדשה שתכריע בסוגיית חוק הגיוס. אלא שבשבוע שעבר הוציא בית המשפט העליון צו חריג שעצר את כניסת החוק לתוקף עוד לפני שפורסם ברשומות.

"אסור להיות שותף בהצגה"

בריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' הסביר דרעי את ההחלטה החריגה: "אין לנו אמון בבית המשפט העליון. אנחנו מראש יודעים את התוצאה. אסור לנו להיות חלק במשחק הזה, להראות כביכול נעשה צדק. 'הנה, יש הגנה, יש זה, תשמיעו את הדברים שלכם'. אסור להיות שותף בהצגה הזאת".

יו"ר ש"ס הוסיף: "זה יהיה דיון ציבורי רק שמראש התוצאה שלו ברורה. אנחנו צריכים להגיד להם: 'אנחנו לא מכירים בסמכות שלכם. אנחנו יודעים מראש מה התוצאה של הדבר הזה'".

תקיפה חריפה על הצו

דרעי תקף בחריפות את הצו שהוציא בג"ץ בשבוע שעבר: "מי שהולך ומוציא צווי ביניים כשעוד לא פורסם החוק ברשומות, עוד לא נכנס לתוקף... מה היה קורה, ריבונו של עולם? אם שבוע אחד לא היו עוצרים – זה היה בלתי הפיך? בשביל זה מוציאים צווים? על חוק שהכנסת חוקקה ועבדה עליו במשך חודשים ארוכים ושבועות ארוכים?"

"זה ברור, אתה רואה את התוצאה מראש, לכן אסור לשחק את המשחק", הוסיף יו"ר ש"ס.

הייעוץ המשפטי: "נפל פגם בהליך"

את המצב מסבך העובדה שהייעוץ המשפטי לכנסת הצטרף לייעוץ המשפטי לממשלה וקבע כי חוק המעצרים נחקק בהליך פגום ובניגוד לחוק יסוד. הביקורת המרכזית נוגעת לשימוש שעשתה הקואליציה במנגנון "דין רציפות" - כלי שמאפשר להמשיך הצעת חוק קיימת במקום לפתוח הליך חדש.

הייעוץ המשפטי קבע כי הכנסת השתמשה בכלי הרציפות על הצעת חוק שעסקה בנושא שונה לחלוטין. "'צינור' הרציפות שהיה אמור לחבר בין הצעת החוק המקורית לבין החוק הסופי - נקטע", נכתב בסיכום התשובה לבג"ץ, "ויש בכך משום פגם היורד לשורשו של הליך החקיקה".

עורכי הדין מטעם הכנסת הבהירו כי חוק הוראת השעה נחשב מבחינה משפטית ל"נושא חדש", ולפיכך הליך חקיקתו "אינו תואם את הוראות תקנון הכנסת, וכפועל יוצא מכך – אינו תואם את הוראות סעיף 19 לחוק-יסוד: הכנסת". מדובר בקביעה חריגה במיוחד, שכן הייעוץ המשפטי לכנסת אמור להגן על חוקיות החקיקה, ולא לחשוף את פגמיה.

גם היועמ"שית דורשת פסילה

גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה תשובה שבה היא מבקשת מבג"ץ לפסול את החוק, בטענה שהוא פוגע בשוויון ומנוגד לצורכי הביטחון. כך, הממשלה מוצאת עצמה במצב שבו הן הייעוץ המשפטי שלה והן הייעוץ המשפטי של הכנסת עומדים נגד החוק שהיא עצמה קידמה.

הדיון בבית המשפט העליון צפוי להתקיים היום בהרכב מורחב, כאשר כאמור הממשלה לא תהיה מיוצגת בו.