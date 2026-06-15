אלרון מצטרף לעתירות נגד ראבלו: "ההצבעה לא הייתה חוקית"

השופט בדימוס יוסף אלרון, שהפסיד במרוץ לתפקיד מבקר המדינה, שלח תגובה רשמית לבית המשפט העליון בה הוא מצטרף לעתירות נגד בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו. בתגובה הקצרה והחריפה, אלרון מבקש להקפיא את כניסת ראבילו לתפקיד ומצטרף לטענות על אי חוקיות ההצבעה השניה שנערכה במשכן הכנסת.

"המשיב אלרון מצטרף לטענות העותרים ככל שהן מתייחסות לאי חוקיות ההצבעה השניה, שנערכה במשכן הכנסת", נכתב בתגובה הרשמית. "כמו כן המשיב אלרון מצטרף לבקשה למתן הסעדים המפורטים בעתירות ובכלל זה לסעד הביניים של הקפאת כניסת המשיב 4 (מיכאל ראבילו, א"ג) לתפקיד מבקר המדינה".

מהפך דרמטי בסיבוב השני

כזכור, ביום רביעי האחרון התכנסה מליאת הכנסת לבחירת מבקר המדינה העשירי. בסבב הראשון הפתיע אלרון כשהוביל עם 60 קולות מול 57 קולות בלבד לראבילו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה. אולם בסיבוב השני התהפכה התמונה באופן דרמטי, כאשר ראבילו זכה ב-61 קולות הדרושים לבחירה.

הסערה פרצה במהלך סבב ההצבעה השני, כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה העלו טענות קשות על כך שחברי כנסת מהקואליציה אולצו לצלם את פתקי ההצבעה שלהם מאחורי הפרגוד. לטענתם, מדובר בפגיעה חמורה בעקרון החשאיות המעוגן בחוק יסוד: מבקר המדינה. בעקבות המהומה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה עצר את התהליך וכינס התייעצות דחופה עם נציגי הסיעות והדרג המשפטי.

העתירות לבג"ץ

ח"כ קארין אלהרר וסיעת "יש עתיד" הגישו עתירה לבית המשפט העליון בדרישה לפסול את בחירתו של ראבילו. העתירה כוללת טענות קשות על פגיעה מחפירה בעקרון החשאיות של ההצבעה וניגוד עניינים בוטה. לטענת העותרות, חברי כנסת מהקואליציה אולצו לצלם בווידאו את הצבעתהם כדי להוכיח "נאמנות" לראש הממשלה.

מנגד, היועצת המשפטית של הכנסת דחתה את דרישת יש עתיד לבטל את תוצאות ההצבעה. עו"ד שגית אפיק קבעה באופן נחרץ כי לא קיימת כל עילה משפטית המאפשרת את ביטול הליך הבחירה, והדגישה כי נציגי האופוזיציה נתנו את הסכמתם המלאה לקיומו של סבב ההצבעה השני.

יצוין כי אלרון בחר שלא להצטרף לטענות בדבר ניגוד עניינים של ראבילו, טענות שהעלתה חברת הכנסת שרה לזימי באמצעות עו"ד הולץ-לכנר. התגובה הקצרצרה של אלרון מתמקדת אך ורק בטענה המשפטית על אי חוקיות ההצבעה השניה ובדרישה להקפיא את כניסת ראבילו לתפקיד.