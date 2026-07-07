החוק שיחזיר הטבה של 100 מיליון שקל ללומדי התורה? האזהרה בדיון בכנסת

הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה נמשכו היום (שלישי) בוועדת הכנסת, ובמהלך יום דיונים ארוך הצביעו יועצים משפטיים ממספר משרדי ממשלה על חוסר הבהירות בנוסח החוק ועל שורה של השלכות אפשריות בתחומי התקציבים, ההטבות והזכויות ללומדי תורה.

אחת ההשלכות המשמעותיות שעלו בדיון נוגעת להנחה בדמי הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות, שהופסקה בחודש ינואר בעקבות פסיקת בג״ץ. עו״ד רועי קרת מהייעוץ המשפטי של ״הביטוח הלאומי״ אמר כי אם חוק היסוד יעבור, עשויה להישמע טענה שלפיה יש להשיב את ההטבה. לדבריו, עלותה מוערכת בסדר גודל של כ־100 מיליון שקלים בשנה.

קרת הצביע גם על השלכה אפשרית בתחום הבטחת ההכנסה. כיום תלמידי מוסדות להשכלה גבוהה ותלמידי ישיבות מוחרגים מהזכאות מכוח תקנות, ולדבריו ייתכן שתעלה טענה כי מעמדו החוקתי של ערך לימוד התורה בחוק יסוד גובר על חקיקת המשנה הקיימת.

היועצת המשפטית לכנסת, עו״ד שגית אפיק, הבהירה כי בשלב זה לא ברורה מידת ההשפעה המעשית של החוק. לדבריה, אם כוונת המחוקקים היא לחוק הצהרתי בלבד, יש לתקן את הנוסח ולהבהיר כי מטרתו להעמיד את לימוד התורה כערך יסוד.

אפיק אף העלתה אפשרות של השלכות על הטבות קיימות. לדבריה, לצד הטבות ייחודיות שניתנות כיום לקבוצות מסוימות, עשויה בעתיד לעלות דרישה להעניק הטבות מקבילות ללומדי תורה בעקבות העלאת מעמדו של הערך בחוק יסוד, כאשר ״העוגה התקציבית מוגבלת״.

גם נציגות הייעוץ המשפטי במשרדי הביטחון, העבודה והחינוך הצביעו על עמימות בנוסח. במשרד הביטחון ציינו כי לא ניתן לדעת בשלב זה אם יהיו לחוק השלכות קונקרטיות על הטבות למשרתי מילואים, ואילו נציגת משרד החינוך הזהירה כי אם החוק יקבל משמעות יישומית, עשויה לקום דרישה להקצות משאבים ללימודי תורה על חשבון מקצועות אחרים.

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו״ד אביטל סומפולינסקי, טענה כי הענקת מעמד חוקתי ללימוד התורה עשויה לפגוע בשוויון בנטל, והוסיפה כי לדבריה דברי ההסבר להצעה מלמדים שהחוק נועד להתמודד עם פסיקות בית המשפט בסוגיית הגיוס.

מנגד, ח״כ יוסי טייב מש״ס דחה את הטענות בדבר השלכות תקציביות רחבות. לדבריו, מטרת החוק היא להעניק ״מטריה חוקתית״ לעולם התורה ולתת לבית המשפט כלי פרשני ליצירת איזון. ״הנוסח מנותק לחלוטין מכל מנגנון של השוואת זכויות״, אמר.

במהלך הדיון חזרו לוחמים והלומי קרב על דרישתם להיכלל בחוק במעמד דומה. נדב הירש מפורום הלומי הקרב טען כי החוק מפלה לוחמים, בעוד ח״כ נאור שירי השיב כי צירוף הלוחמים לחוק עלול דווקא לפגוע במעמדם ולהביא לכך שיקבלו פחות ממשאבי המדינה.

ועדת הכנסת סיימה את יום הדיונים ללא הכרעה סופית, והדיון בהכנת חוק יסוד לימוד תורה לקריאה שנייה ושלישית יתחדש מחר.