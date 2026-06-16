היועצת המשפטית של הכנסת: "יש לדחות את העתירות ולחייב הוצאות"

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הגישה תגובה מקדמית חריפה לבית המשפט העליון בה היא דוחה את שורת העתירות שהוגשו נגד בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה. במסמך המשפטי המפורט, שהוגש מטעם הכנסת, יו"ר הכנסת והיועצת המשפטית עצמה, נטען כי העותרים לא הציגו ראיות ממשיות לטענותיהם הקשות, ולכן יש לדחות את העתירות תוך חיוב העותרים בהוצאות.

התגובה מתייחסת לעתירות שהוגשו על ידי גורמים שונים, ביניהם התנועה למען איכות השלטון, סיעות כחול לבן ויש עתיד, לשכת עורכי הדין, חברי כנסת ואזרחים פרטיים. העותרים טענו כי ההצבעה השנייה שהתקיימה במשכן הכנסת נפגמה באופן חמור, וכי חברי כנסת מהקואליציה אולצו לצלם את הצבעתהם מאחורי הפרגוד.

"אין ראיות להנחיה פסולה"

בלב התגובה המשפטית עומדת הטענה המרכזית של הכנסת: לא הובאו ראיות ממשיות לכך שניתנה הנחיה לחברי כנסת לצלם את הצבעתהם. לטענת היועצת המשפטית, עצם השינוי בתוצאות ההצבעה בין הסבב הראשון לשני אינו מהווה הוכחה לכפייה או להנחיה פסולה. "שינויים בדיני בחירות וקביעת הנחיות חדשות צריכים להיעשות מראש במבט צופה פני עתיד, ולא במהלך הבחירות עצמן", נכתב במסמך.

כזכור, בסבב ההצבעה הראשון שהתקיים ביום 3 ביוני, השופט בדימוס יוסף אלרון הוביל עם 60 קולות מול 57 קולות לראבילו, ופתק אחד נפסל. מאחר שאף מועמד לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת, הוכרז על קיום הצבעה שנייה. במהלך ההצבעה השנייה פרצה מהומה במליאה, כאשר חברי אופוזיציה טענו כי חברי קואליציה מצלמים את הצבעתם. בעקבות התייעצות בלשכת יו"ר הכנסת, הושגה הסכמה חוצת מחנות על ביטול ההצבעה וקיומה מחדש.

הסכמה פוליטית רחבה

התגובה מדגישה כי ההצבעה השנייה המחודשת התקיימה במתווה שהוסכם על ידי נציגי הקואליציה והאופוזיציה כאחד. בטרם החלה ההצבעה, הבהיר יו"ר הכנסת במפורש כי כל הנחיה לחבר כנסת לצלם את עצמו אינה חוקית, אך זכותו של כל בוחר לצלם את עצמו מרצונו החופשי. בתום ההצבעה המחודשת נבחר ראבילו ברוב של 61 קולות לעומת 57 קולות שניתנו לאלרון.

לטענת הכנסת, אין כיום איסור ברור בחוק הישראלי המונע מאדם לתעד את הצבעתו שלו מרצונו החופשי. "כללי משחק לא משנים בדיעבד", נכתב בתגובה, תוך הדגשה כי שינויים כמו איסור הכנסת טלפונים לאולם ההצבעה צריכים להיקבע מראש.

דחיית טענות ניגוד העניינים

התגובה מתייחסת גם לטענות העותרים בדבר ניגוד עניינים של ראבילו בשל קשריו עם ראש הממשלה. לטענת הכנסת, הטענות נגד מועמדותו של ראבילו היו צריכות לעלות בטרם ההצבעה, ולא בדיעבד. עוד נטען כי החשש לניגוד עניינים אינו מצדיק פסילה של מבקר נבחר, וניתן לפתור זאת באמצעות עריכת הסדר ניגוד עניינים כנהוג בדין.

יצוין כי גם עו"ד ראבילו עצמו הגיש תגובה לבית המשפט העליון, בה הוא דוחה את הטענות נגדו ומצהיר כי הוא מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה. במקביל, השופט בדימוס אלרון הצטרף לעתירות ודרש להקפיא את כניסת ראבילו לתפקיד.

בסיכום התגובה, הכנסת מבקשה מבית המשפט לדחות את העתירות ולחייב את העותרים בהוצאות. ההכרעה בעתירות צפויה להתקבל בימים הקרובים, כאשר בג"ץ יידרש להכריע בשאלות מורכבות הנוגעות לחשאיות ההצבעה ולעקרונות הדמוקרטיה הפרלמנטרית.