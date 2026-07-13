ח"כ יואב בן צור (ש"ס) נשא היום (שני) נאום מרגש במליאת הכנסת במסגרת הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, כאשר הוא פונה לכלל חברי הבית מכל קצוות הקשת הפוליטית ומדגיש את מעמדה המרכזי של התורה בחיי העם היהודי.

"אני עומד כאן לפניכם היום, לא רק כאיש ציבור, אלא כבן לעם היהודי שיומו הגדול ביותר בהיסטוריה היה במעמד הר סיני, במתן תורה", פתח בן צור את דבריו בנימה רגשית. "זהו אינו חוק פוליטי או מגזרי, והוא אינו עניין של קואליציה או אופוזיציה. זהו חוק היסוד של נשמת האומה היהודית".

"התורה היא תעודת הזהות שלנו"

בן צור הדגיש כי מדינת ישראל היא לא רק מקלט פיזי לעם היהודי, אלא גם הבית הרוחני שלו. "לאורך אלפיים שנות גלות, מול רדיפות, פוגרומים וניסיונות השמדה, לא היה לנו כוח צבאי ולא כוח מדיני. הספר שמר עלינו. ספר הספרים הנצחי", מסר.

"אומות ואימפריות נעלמו ואנחנו נשארנו איתנים וחזקים", הוסיף חבר הכנסת. "התורה הקדושה היא תעודת הזהות שלנו, היא המצפן המוסרי שלנו, והיא אש התמיד שמחממת את ליבו של כל יהודי".

בן צור הבהיר כי חוק היסוד בא לעגן את המובן מאליו - שלימוד התורה הוא ערך יסוד נעלה במדינת ישראל. "לומדי התורה, אותם אברכים ובחורי ישיבות, הם לא נטל, הם חומת המגן הרוחנית של כולנו", הדגיש. "הם אלו שממשיכים את שרשרת הדורות שלא נותקה מעולם, משה קיבל תורה מסיני ועד לימינו אנו".

פנייה לכל קצוות הקשת הפוליטית

בן צור פנה מעל דוכן הכנסת אל כל חברי הבית, מכל הסיעות. "בשנים האחרונות חווינו סערות רבות, שסעים ומחלוקות שקרעו בנו. אך דווקא ברגעים אלו, עלינו לחזור לשורשים המשותפים לנו", אמר.

"התורה איננה שייכת למפלגות החרדיות, היא שייכת לכלל ישראל", הבהיר חבר הכנסת. "כסרן במיל' בחטיבת הנח"ל וכמי שמכיר בערך לימוד התורה, האחדות שלנו היא העוצמה שלנו, והתורה היא המכנה המשותף העמוק ביותר שמאחד את כולנו כעם אחד - חרדים לצד חילונים, מכל גווני הקשת של האוכלוסיה".

בן צור הדגיש כי חקיקת החוק היא אמירה היסטורית. "לצד העמידה האיתנה למען חיילנו טובי בנינו הנלחמים בעוז ובעוצמה מול אויבנו, מדינת ישראל היא מדינה יהודית והיא מכירה בערך לימוד התורה המגן על עמנו ועל חיילנו", מסר.

"זה הזמן להתעלות מעל שיקולי השעה"

לקראת סיום דבריו, קרא בן צור לחברי הכנסת להתעלות מעל שיקולים פוליטיים. "זה הזמן להתעלות מעל שיקולי השעה, להביט אל עבר העתיד ואל עבר העבר המפואר שלנו, ולתמוך בהצעת חוק היסוד החשובה הזו", אמר.

"נעביר יחד מסר ברור לדורות הבאים, שלהבת התורה בישראל לא כבתה בתקופות אפילות בהיסטוריה והיא לא תכבה לעולם", הוסיף בן צור.

בסיום הנאום, הודה חבר הכנסת ליו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי שיזם את החוק. "בשם לוחמי צה"ל הגיבורים, בשם לומדי התורה היקרים, בשם העם היושב בציון החפץ בשמירה על המסורת היהודית במדינת ישראל, תודה רבה", סיים.

יצוין כי הנאום התקבל בתשומת לב רבה במליאה, והוא מצטרף לנאום המרגש של ח"כ מאיר פרוש שנשא אף הוא היום במסגרת הדיון על חוק יסוד לימוד תורה. שני הנאומים משקפים את המאבק הציבורי והפוליטי סביב מעמד לימוד התורה במדינת ישראל.