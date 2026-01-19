הכתובת שזעקה מהקיר נצבעה בדם: מותם המזעזע של שני הפעוטות בירושלים במעון הפיראטי מעורר זעם אדיר בציבור החרדי | האצבע המאשימה מופנית ליועמ"שית ולמערכת המשפט שדחקו את האברכים לקיר וביטלו את הסבסוד (חדשות)
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במכתב חריף נגד הפשקווילים והמודעות המופצים נגד יו"ר ש"ס דרעי: "הם אותם אלה המפלגים ומפרידים את הציבור החרדי כבר עשרות בשנים" | "מגנה בחריפות את האלימות נגד ח"כ בן צור, אותם פורעים המתקשטים כביכול באיצטלא של קנאות" | על טיוטת חוק הגיוס: "הכל מסור לוועדה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת חכמי התורה" | ישי כהן עם המכתב המלא בפרסום ראשון (חדשות, חרדים)
פחות מחודש לאחר פתיחת שנת הלימודים, פורסמו מבחני ההנחות לסבסוד מעונות יום, הכוללים דרישות חדשות בעקבות החלטות בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה. הכללים החדשים קובעים כי אברכים שיצהירו שהפכו לעובדים יידרשו לעמוד ברף הכנסה מינימלי, במטרה למנוע עקיפה של האיסור על מתן הנחות למשתמטים מגיוס (חרדים, בארץ)
טקסי יום הזיכרון התקיימו היום לזכרם של כלל חללי מערכות ישראל, השרים נפרסו בבתי העלמין ברחבי הארץ, ונאומו בפני משפחות השכול | סער: "חללי פעולות האיבה, מחיר אנושי כבד מנשוא ששילמנו למען קיומנו כאן" | שר המשפטים לוין: "איננו שוכחים לרגע את 59 החטופים הנמצאים בשבי חמאס" (פוליטי, בארץ)
בנאום יום הזיכרון בכנסת, בחר השר בן צור להקדיש את נאומו לתצפיתניות שנפלו בבוקר שמחת תורה: "רציחתן של שישה עשר התצפיתניות הי"ד, לביאות שנלחמו בתעוזה במרצחים ארורים ונפלו באכזריות קורעת לב בעת מילוי משימתם בהגנה על עמם, פצעה את נימי נשמתנו" | צפו בנאום המלא (חרדים)
בני משפחה וקרובים ליוו אמש, במוצאי חג ראשון של פסח, למנוחות את האשה החשובה מרת מזל בן צור ע"ה, אמו של שר העבודה יואב בן צור מש"ס, שנפטרה בשיבה טובה בגיל תשעים ואחת | השר ישב שבעה מיד בסיום ימי החג והמועד (דיין האמת)
הצעת חוק שדרשה להתחשב ברגשות של בעלי החיים במסווה של עיגון זכויות, נדחתה בוועדת השרים אחרי שהנציגים החרדים התעקשו למנוע את הפגיעה במערך השחיטה הכשרה | סגן השר מקלב הסביר את הבעיה הטמונה בהחלת החוק וההצעה נדחתה (חרדים)
הרגע שהצביע בעד עסקת החטופים ושחרור המחבלים; הביקורת על השרים החרדים שלא השתתפו בישיבת הממשלה שנמשכה אל תוך השבת והשאירו פתק בעד; המחיר הכבד בשחרור המחבלים והפסקת אש; השיחות עם המשפחות השכולות שיצפו במחבלים משתחררים; ההכנות בביטוח הלאומי לקליטת החטופים שישתחררו; המשבר בקואליציה וההתפטרות של איתמר בן גביר | שר העבודה, יואב בן צור, מדבר על הכל בריאיון לישי כהן • צפו בריאיון המלא (אקטואליה)