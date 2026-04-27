בן צור תוקף את בנט: "אין לו בייס קולות, החליף 5 מפלגות"

לאחר שראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד הכריזו אמש (ראשון) על איחוד כוחותיהם והקמת מפלגת 'ביחד', יצא חבר הכנסת יואב בן צור (ש"ס) במתקפה חריפה נגד בנט. בראיון לתוכנית 'קול ברמה' עם ישראל כהן ויקי אדמקר, הטיח בן צור האשמות קשות כלפי ראש הממשלה לשעבר.

"לאורך השנים, בנט מתחיל בקול רעש גדול בסקרים של עשרים מנדטים וצולל לפחות מדו ספרתי", מסר בן צור. "בכל שנותיו בפוליטיקה הוא חצה פעם אחת את הדו ספרתי וזה היה בתחילת דרכו. לבנט אין בייס קולות, הוא לא ימין ולא שמאל, אין לו דעה על דברים מהותיים".

"החליף חמש מפלגות ומכר את כל הערכים"

חבר הכנסת המשיך בביקורת חריפה והוסיף: "הוא לא ביטחוניסט, לא מבין בכלכלה או ברווחה. הוא לא פוליטיקאי מחונן או מוכשר, אין על שמו הישג אחד". בן צור לא הסתפק בכך והמשיך: "הוא לא החליף רק את עורו במשך השנים, הוא החליף חמש מפלגות, החליף את כל שותפיו ומכר את כל הערכיו".

בסיום דבריו, שאל בן צור שאלה רטורית: "לא רוצה לפגוע בו אישית, אבל עם אדם כזה עושים עסקה? אדם שאינו יציב יכול לנהל מדינה?" המתקפה מגיעה על רקע ההסכם שנחתם בין בנט ללפיד, לפיו בנט יהיה ראש הממשלה ללא רוטציה, ולפיד יקבל את המקום השני ברשימה.

הסקרים לאחר האיחוד

כזכור, סקר שפורסם אמש לאחר ההכרזה על האיחוד העלה כי המפלגה המאוחדת 'בנט לפיד' תזכה ב-20 מנדטים, בעוד הליכוד תקבל 34 מנדטים. הרשימה המשותפת וש"ס יקבלו 11 מנדטים כל אחת, ומפלגת 'ישר' של איזנקוט תזכה ב-9 מנדטים.