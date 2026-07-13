עו"ד אליעד שרגא ( צילום: יונתן זינדל / פלאש 90 )

דקות ספורות לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 חברי כנסת, הגישה התנועה למען איכות השלטון עתירה מקיפה לבית המשפט העליון הדורשת את ביטולו המיידי של החוק. העתירה, שמשתרעת על פני 383 עמודים ומגובה בעשרות נספחים, תצהירים ופרוטוקולים מוועדות הכנסת, חושפת את מלוא טענות מתנגדי החוק ואת המערכה המשפטית הצפויה.

העותרים דורשים מבג"ץ להוציא צווי ביניים וצווים על תנאי להקפאת תחולת החוק באופן מיידי, ולבטלו לחלוטין בטענה שמדובר ב"שימוש לרעה בסמכות המכוננת" של הכנסת. העתירה מציגה את החוק כ"חקיקת מעקף" שנועדה לרמוס את פסיקות בג"ץ המחייבות גיוס לכלל הציבור החרדי, ולהכשיר חלוקת כספים וקרקעות תוך פגיעה אנושה בעקרון השוויון. הרקע המשפטי: "כישלון גיוס בני הישיבות" העתירה פותחת בסקירה היסטורית מפורטת המתארת את התפתחות סוגיית גיוס בני הישיבות לאורך השנים. העותרים מציינים כיצד המכסה המקורית של 400 תלמידים שנקבעה בראשית ימי המדינה צמחה לכדי 110,000 לומדים כיום. הם סוקרים את השתלשלות הפסיקה, החל מביטול חוק טל, דרך חוק שקד, וכלה בפסיקות האחרונות של בג"ץ שהורו במפורש על חובת גיוס לכלל הציבור החרדי. חשבו שאיש לא רואה: המארב המשטרתי שהפתיע את מפרקי הרכבים דניאל הרץ | 12.07.26 מתחת לפני השטח: הסוד של הלסינקי שמסוגל להגן על מיליון איש ישראל לוי | 13:22 לטענת העותרים, הממשלה מבזה את פסיקות בג"ץ בבוטות ואינה אוכפת את הגיוס, עובדה שהובילה להגשת בקשה נפרדת לביזיון בית המשפט. מנגד, מוצגת עמדת המדינה מיוני 2026 לפיה צה"ל פועל להגברת אכיפה פלילית וגיוס חרדים, חרף "חוסר שיתוף הפעולה" מצד ההנהגה החרדית. העותרים טוענים כי החוק החדש מהווה ניסיון לעקוף את הפסיקה ולקבע מצב של השתמטות מגיוס. חשיפת "הדיל הפוליטי": הסכמים קואליציוניים וחוק הקפאת המעצרים לב העתירה נשען על נספחים המוכיחים לכאורה כי החוק הוא פרי של דיל פוליטי פסול. נספחים המצורפים לעתירה מפרטים את ההסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לסיעות יהדות התורה וש"ס, המחייבים השלמת חקיקת חוק יסוד הקובע כי לימוד תורה הוא ערך יסוד, כתנאי להעברת התקציב. נספחים נוספים מציגים דיווחים בתקשורת החושפים "דיל פוליטי" רחב: המפלגות החרדיות הסכימו לכאורה לתמוך בהקמת ועדת חקירה פוליטית לאירועי ה-7 באוקטובר, בפיצול תפקיד היועמ"ש ודחיית הבחירות, ובתמורה התחייבה הקואליציה להעביר בהליך בזק את חוק היסוד וכן חוק למניעת מעצרים של תלמידי ישיבות.

תלמידי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

בהקשר זה מובא בעתירה נספח החושף את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28). החוק מבקש להקפיא מיידית כל אכיפה פלילית, מעצר או חקירה נגד תלמיד ישיבה. התנאי לפטור הוא לימוד סדיר של 45 שעות שבועיות (או 40 שעות ב"בין הזמנים"), והימנעות מעיסוק נוסף. נקבע כי אם בודק ימצא היעדרות חוזרת של למעלה מ-20% מתלמידי הישיבה, היא תוסר מרשימת הישיבות המוכרות רק לאחר אזהרה מראש.

העותרים מציגים חקיקה מקבילה זו כהוכחה לכוונת המעקף ולהלבנת השתמטות.

"מאזני צדק": העמימות המכוונת בניסוח החוק

העתירה תוקפת את הניסוח העמום שהוכנס לחוק: "ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה". לטענת העותרים, מדובר במושג סתום שנועד לאלץ שופטים לאזן את ערך לימוד התורה מול חובת השירות בצבא, ובכך למנוע סנקציות פליליות.

ח"כ ינון אזולאי הודה בוועדה במפורש כי המטרה היא "לתת כלי נוסף לשופט כשבוא בא לשפוט על מנת שיהיה לו שיקול דעת להחליט האם לצמצם את הבעיה בשוויון בסנקציות". המשנה ליועמ"ש, עו"ד סומפולינסקי, הבהירה בוועדה כי המונח "מאזני צדק" אינו מוכר בחקיקת יסוד, ומשמעותו המעשית תהיה לאלץ את הפסיקה להעניק פטור דה-פקטו ללומדי התורה וזכויות יתר תקציביות על חשבון המשרתים.

לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

אזהרות כלכליות חמורות: משרד האוצר ומשרד השיכון

חלק נכבד מהעתירה מוקדש לאזהרות אגף התקציבים והיועץ המשפטי למשרד האוצר. משרד האוצר קובע כי לחוק יהיו "השלכות מאקרו-כלכליות שליליות משמעותיות" בשל מניעת השתלבותם של גברים חרדים בשוק העבודה, במיוחד לאור העומס המוטל על משרתי המילואים.

האוצר מצביע על חוסר איזון פיסקלי חמור במשקי בית חרדים בהשוואה ליהודים שאינם חרדים - גרעון של 10,318 שקלים בחודש למשק בית. האוצר מזהיר שמתן תמריצים של עשרות אלפי שקלים בשנה למשפחה יעודד אי-תעסוקה ויחמיר את המצב הכלכלי.

עו"ד אפרת פרוקצ'יה ממשרד השיכון הבהירה בוועדה כי משאבים מוגבלים - כגון קרקעות, דיור ב"מחיר מטרה", וסיוע בשכר דירה - יילקחו בהכרח מהמכסות של לוחמים ויוצאי צבא לטובת ציבור לומדי התורה שיוכר כ"ערך יסוד". בנוסף, ביטול סבסוד מעונות יום למשתמטים ייאלץ להיבחן מחדש. עלות ההטבה הישירה הוערכה בכ-100 מיליון ש"ח בשנה.

הסעדים המבוקשים: ביטול מלא או הצהרה דקלרטיבית

בסיכום הדברים, התנועה למען איכות השלטון דורשת מבג"ץ להוציא צווים דחופים להקפאת תחולת החוק ולבטלו לחלוטין עקב שימוש ציני לרעה בסמכות המכוננת, פגיעה בעקרון השוויון, ופגמים מהותיים שורשיים בהליך החקיקה.

לחלופין, מבוקש סעד הצהרתי הקובע כי מדובר בחוק דקלרטיבי בלבד, שאינו מהווה בסיס לפטור מגיוס, אינו מקנה זכויות יתר לתקצוב לעומת משרתים, ואינו משנה את הפסיקה המחייבת שוויון בנטל חובות האזרח במדינה.