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"נמאס לי לראות אתכם פה!" | הח"כ מ'יש עתיד' פרץ בצרחות על בחורי ישיבות בכנסת

ח"כ סימון דוידסון פרץ בצעקות על תלמידי ישיבות שישבו ביציע במליאה • "בגיל שלכם הולכים לעשות צבא, נמאס לי לראות אתכם פה" | הרקע: הדיון הסוער בחוק יסוד לימוד תורה (חדשות חרדים)

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צפו בתיעוד מהמהומה | צילום: צילום: ערוץ כנסת

תקרית חריפה התרחשה אתמול (שני) במליאת הכנסת, כאשר ח"כ סימון דוידסון (יש עתיד) פרץ בצעקות כלפי קבוצת תלמידי ישיבות שישבו ביציע הקהל במהלך הדיון בהצעת . הבחורים, שהגיעו לעקוב אחר הדיון ההיסטורי, מצאו עצמם נתונים למתקפה מילולית חריפה מצד חבר הכנסת.

"שמעתם על הדבר הזה שנקרא להתגייס? אתם מתגייסים?" צעק דוידסון לעבר הבחורים. "אתם מסתכלים עלינו כמו קופים בגן חיות - בגיל שלכם הולכים לעשות צבא ונלחמים, זה משגע אותי! נמאס לי לראות אתכם פה! מטיילים כמו בקרקס. לכו תעשו צבא, זה לא נקרא ללמוד מהבוקר עד הלילה".

ההתפרצות של דוידסון התרחשה בעיצומו של דיון סוער במליאה על חוק יסוד לימוד תורה, שאושר מאוחר יותר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים.

לאחר הצעקות הראשוניות, ניסה דוידסון לעדן מעט את דבריו ופנה שוב לצעירים ביציע: "אני מצטער שצעקתי עליכם, אל תזלזלו במה שאמרתי. תתגייסו לצבא. זה לא יעשה אתכם פחות דתיים, זה יעשה אתכם אזרחים יותר טובים".

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