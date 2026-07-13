בשעה 12:00 היום (שני) תיפתח מליאת הכנסת למרתון חקיקה חסר תקדים שיימשך חמישה ימים רצופים, עד ליום שישי בבוקר. המליאה תינעל בסיום המרתון, ובכך תסתיים למעשה החקיקה של הקואליציה הנוכחית לקראת פיזור הכנסת המתוכנן בסוף השבוע.

החוק הראשון שיעלה להצבעה היום יהיה חוק יסוד לימוד תורה בנוסחו המרוכך, כאשר הקואליציה נדרשת להשיג לו רוב של 61 חברי כנסת בשל היותו חוק יסוד. כזכור, החוק אושר בוועדת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית לאחר שהוסר ממנו סעיף "מאזני הצדק", והוא נותר עם ההכרה בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי.

חוק המעצרים של דרעי: הקפאה ל-90 יום

בהמשך השבוע צפוי לעלות להצבעה חוק המעצרים שיזם יו"ר ש"ס אריה דרעי. בסיעות החרדיות מקווים כי בשילוב שני החוקים יהיה ניתן למנוע מעצר לומדי תורה לחודשים הקרובים עד להקמת ממשלה חדשה.

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חוק המעצרים אושר בוועדת החוץ והביטחון ברוב דחוק של שמונה תומכים מול שבעה מתנגדים, והוא קובע הקפאת הליכי מעצר לתקופה של 90 יום. עם זאת, החסינות אינה אוטומטית - בני הישיבות וראשי הישיבות יידרשו להגיש תצהירים לוועדה צבאית מיוחדת שתוקם בתוך שבוע, ולעמוד בתנאים מחמירים.

דרישה חרדית: החקיקה שלנו תהיה ראשונה

במקביל לחקיקה החרדית, הקואליציה מבקשת לקדם את חוק התקשורת של השר שלמה קרעי ואת חוק החלשת תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה. אולם בסיעות החרדיות מעמידים דרישה ברורה: החקיקה החרדית תהיה הראשונה בסדר היום, ורק לאחר מכן יעברו החוקים האחרים של הקואליציה.

חוק נוסף שש"ס מקדמת השבוע הוא חוק הכשרות, שמשמעותו ביטול רפורמת הכשרות של השר לשירותי דת לשעבר מתן כהנא. הרפורמה, שעוררה סערה רבה בציבור החרדי, אפשרה כניסת גופי כשרות פרטיים לשוק. הראשון לציון הגר"י יוסף הורה במכתבו ליו"ר ש"ס: "יש להציל את עם ישראל מאכילת נבלות וטריפות ולתמוך בנוסח הנוכחי דייקא".