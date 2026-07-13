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ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) נשא היום (שני) נאום חריג במליאת הכנסת במסגרת הדיון על חוק יסוד לימוד תורה, בו פנה ישירות לעשרות אלפי בני הישיבות ואברכי הכוללים ברחבי הארץ. "בן ישיבה יקר, אברך יקר, הדקות הבאות מוקדשות אליך", פתח פרוש את דבריו בנימה רגשית.

"אני מדבר אליך, בן הישיבה שמתחיל את סדר היום בשש וחצי בבוקר, ואחרי התפילה וארוחת בוקר הוא רוכן על הגמרא והסטנדר כמעט ברצף עד אחת עשרה בלילה", המשיך פרוש. "אליך, שמתעלם מרעשי הרקע, מסיר מעליו את הבלי העולם הזה, וצולל אל ים התלמוד. הניגון שלך, קול התורה שמהדהד בהיכלי הישיבות - הם הפעימות של הלב היהודי". "חי משקלים בודדים, עמוק מתחת לקו העוני" חבר הכנסת המשיך ופנה לאברכים החיים בדוחק כלכלי: "אני מדבר אליך, האברך שחי משקלים בודדים, עמוק מתחת לקו העוני. אליך, ואל בני ביתך, אשת החיל שנושאת בעול הבית והפרנסה, רק כדי שתוכל להמשיך לחבוש את ספסל בית המדרש". גפני תוקף: "הצרות הכי גדולות מהכיפות הסרוגות" - הוועדה פוזרה משה כץ | 13:43 "אתם שמוסרים את נפשכם ללימוד תורה מתוך הדחק, פת במלח ומים במשורה, מבלי לחפש תהילה, מבלי לבקש מחיאות כפיים, ובלי שום כבוד מאף אחד - מלבד כבודה של תורה", הדגיש פרוש. "בשלוש השנים האחרונות אתם נתונים למרמס" ח"כ פרוש התייחס למצוקת לומדי התורה בשנים האחרונות: "בשלוש השנים האחרונות אתם נתונים למרמס. הפכו אתכם לשק חבטות. קמפיינים אכזריים של הסתה, שיסוי ושנאה הופנו כלפיכם, כאילו אתם, חלילה, הבעיה של המדינה ולא סוד הקיום שלה". "מנסים לשבור את רוחכם, רודפים ועוצרים אתכם ברחובות, גוזרים עליכם גזירות כלכליות, הופכים את מי שמחזיקים את העולם ל'משתמטים'", המשיך. "אני יודע כמה זה מעליב לשמוע את חיצי הרעל האלה, דווקא כשאתם אלו שמתפללים ומזילים דמעות יומם וליל על עם ישראל במצוקתו. אבל אתם לא נשברתם. הקול בבית המדרש רק הולך ומתעצם".

בחורי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

"התורה לא זקוקה להכרת הכנסת"

עם זאת, הבהיר פרוש: "האמת היא שאתם לא זקוקים להכרה של הכנסת. התורה הקדושה שרדה אימפריות, מלכויות וגזירות הרבה לפני שהבית הזה הוקם, והיא תתקיים לנצח. לא הכנסת נותנת תוקף לתורה, אלא התורה היא שנותנת זכות קיום לעם הזה, ולזכותו על ארץ ישראל".

"אבל בכל זאת, קורה היום משהו חריג לתקופה - רוב חברי הכנסת מתייצבים ואומרים בקול צלול: לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי", ציין. "הכנסת עושה היום חסד עם עצמה, ומכירה בכך שהתורה היא זו ששומרת על העם היהודי מדורי דורות".

פרוש הוסיף: "לצערנו, לפעמים גם המובן מאליו צריך חיזוק. בדור של בלבול, כשיש מי שמנסים לנתק את האדם ממקור חיותו, החוק הזה אומר לכל אברך ובן ישיבה: אתה, שיושב ולומד, עושה את המעשה הערכי והחשוב ביותר למען נצח ישראל".

"תתביישו - אתם מצביעים נגד התורה"

בסיום דבריו, פנה פרוש בחריפות לחברי האופוזיציה המתכוונים להצביע נגד החוק: "תתביישו. השנאה מעוורת את עיניכם".

הוא הפנה לממצאי ועדה צבאית מקצועית: "אפילו ועדה מקצועית של הצבא, ועדת שקדי, אשר הוקמה אחרי אסון הטבח הנורא בשמחת תורה, אומרת את המובן מאליו. אני מצטט: 'שמירה על ערכי הליבה של העולם החרדי - שומרים על לומדי תורה שתורתם אומנותם (לומדים שלושה סדרים ביום)'".

"מה שהצבא מבין מתוך צורך קיומי ואמיתי - אתם מסרבים להבין מתוך פופוליזם זול", הטיח פרוש. "אתם מצביעים היום לא נגד הקואליציה, אתם מצביעים נגד התורה הקדושה. בוז לכם".

הרקע: מרתון חקיקה חסר תקדים

הנאום נשמע במסגרת מרתון החקיקה החסר תקדים שנפתח היום במליאת הכנסת. חוק יסוד לימוד תורה הוא הראשון בסדר היום, והקואליציה נדרשת להשיג לו רוב של 61 חברי כנסת בשל היותו חוק יסוד.

כזכור, החוק אושר בוועדת הכנסת בנוסחו המרוכך לאחר שהוסר ממנו סעיף "מאזני הצדק", והוא נותר עם ההכרה בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי. הדיונים בוועדה היו סוערים במיוחד, עם השתתפות פצועי צה"ל והלומי קרב שהגיעו לדרוש הכרה שוויונית.

המליאה תינעל ביום שישי בבוקר לאחר חמישה ימים רצופים של חקיקה, בכך תסתיים למעשה החקיקה של הקואליציה הנוכחית לקראת פיזור הכנסת המתוכנן בסוף השבוע.