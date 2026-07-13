רגעי הכרעה: בכנסת יצביעו על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית

חוק יסוד לימוד תורה יעלה בקרוב לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת בנוסח מרוכך יותר מהמקורי, אך עדיין עשוי לסייע בהעברת חוק הגיוס בבג"ץ.

בחוק המקורי נקבע כי יש לאזן את ערך לימוד התורה מול ערכים אחרים, אך אחרי שבייעוץ המשפטי לכנסת התנגדו, הנוסח שונה כך שערך לימוד התורה יעוגן כערך יסוד, מבלי שכתוב שהוא צריך לאזן ערכים אחרים.

עם זאת גם נוסח זה צפוי להוות משקל נגד לערך השוויון ולערכים נוספים הנגזרים מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

לפני ההצבעה מסרו בהודעה משותפת ראשי מפלגות האופוזיציה: "אנו, ראשי המפלגות החתומות מטה, קוראים לחברי הכנסת של הקואליציה לנהוג באחריות ולא להצביע בעד פגיעה קשה בצה"ל בזמן מלחמה, ובניגוד לאזהרתו הדרמטית של הרמטכ"ל. רשימת הקלון של תומכי חוק ההשתמטות תהיה לנצח לנגד עיניהם של אזרחי ישראל המשרתים והעובדים".