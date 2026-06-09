סערה פוליטית פרצה היום (שלישי) בקואליציה, לאחר שהשר בצלאל סמוטריץ', יו״ר ׳הציונות הדתית׳, ביקש לגזור קרדיט וטען כי השינויים בחוק יסוד לימוד תורה, ממנו נמחק הסעיף המשווה בין לומדי תורה ללוחמי צה״ל, כך גם בחוק המעונות בו הוכנס סעיף העדפה למשרתים במילואים.

יו״ר ׳דגל התורה׳, ח״כ משה גפני, תקף בצהריים את סמוטריץ׳ ואמר: ״הניסיון הנואש של סמוטריץ' לקושש קולות באמצעות הצגת 'הישג' שכבר קיים שנים רבות הוא מגוחך ומנותק מהמציאות".

גפני המשיך בחריפות: "הציבור הישראלי אינטליגנטי הרבה יותר מכפי שבציונות הדתית סבורים. הניסיונות למחזר הסכמות ישנות ולהציגן כהישגים חדשים לא יטעו איש. והמאבק המתמשך סביב אחוז החסימה מעיד על כך כאלף עדים".

דרעי לועג: "אולי נוריד את אחוז החסימה"

ל"בבלי" נודע כי אריה דרעי אמר בצהריים למקורביו: "אני שוקל לתקן בכנסת את הורדת אחוז החסימה, אולי כך סמוטריץ' יניח לנו מההצקות וההקנטות המיותרות שלו בכל דבר, וכך גם נחסוך למדינה מיליארדי שקלים".

בכירים בקואליציה דחו את טענות סמוטריץ' בתוקף. לדבריהם, השינויים בחוקים נעשו הרבה לפני "דרישת" סמוטריץ', והוא מנסה לגזור קמפיין פוליטי על שינויים שכבר היו מתוכננים.

כזכור, בוועדת השרים לחקיקה שהתקיימה הבוקר סוכם על קידום נוסח מתוקן להצעת חוק יסוד לימוד תורה. הנוסח החדש ישקף את חשיבותם של לומדי התורה, מבלי להשוותם למשרתי צה"ל. בהודעה שנמסרה מטים הוועדה נמסר: "השינוי מגיע לאור דרישתם של סיעת הציונות הדתית וסיעת הליכוד".