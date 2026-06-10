בהמנעות הערבים: חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית

לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

חוק יסוד לימוד תורה אושר היום (רביעי) בצהריים בקריאה טרומית במליאת הכנסת, ברוב של 56 חברי כנסת בעד מול 43 נגד. החוק הועבר להמשך דיונים לקראת הכנה לקריאה ראשונה, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו פעל ביממה האחרונה להשיג רוב לחקיקה.

במהלך ההצבעה התחוללה דרמה במליאה לאחר שח"כ דן אילוז מהליכוד הצביע נגד הצעת החוק, למרות שהוחלט להסיר ממנו את הסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים בצה"ל. חברי כנסת מש"ס זעמו עליו והשמיעו קריאות חריפות. גם סגנית השר שרן השכל, ח"כ יולי אדלשטיין וח"כ משה סלומון - הצביעו נגד. "תתבייש לך חוצפן" ח"כ יוסי טייב וח"כ משה אבוטבול מש"ס צעקו לעבר אילוז: "תתבייש לך! חוצפן! איזה חרפה. עולם התורה בקנדה מתבייש בך". במליאה החלה להתפתח עימות כמעט פיזי בין אילוז לבין ח"כ טייב. בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 21:04 אילוז הסביר את התנגדותו: "ה'ריכוך' בחוק יסוד לימוד התורה הוא פשוט עבודה בעיניים, שכן היעד היחיד של החוק נותר מניעת התניית הטבות בגיוס. בלעדי המטרה הזו, לסיעות החרדיות אין שום אינטרס לקדם את החוק מלכתחילה". גפני: "לימוד תורה החזיק את העם אלפי שנים" יו"ר סיעת דגל התורה ח"כ משה גפני נשא במליאה נאום מרגש ומלא רגש על ערך לימוד התורה. "לאחר חורבן אירופה לקחה על עצמה מדינת ישראל לקומם מעפר את לימוד התורה", אמר גפני. "מוצע לעגן כראוי בחוק יסוד את הערך הגדול בלימוד תורה".

גפני פרש בפני חברי הכנסת את ההיסטוריה של לימוד התורה בעם ישראל: "אנחנו גדלנו על מה שהיה בהיסטוריה של העם היהודי, ראינו את הבחורים והילדים בוורשא סגורים ולומדים תורה תוך כדי הצרות הנוראות שהיו באירופה. בצרות הגדולות ביותר ישבו ולמדו תורה. כאשר הרומאים כבשו את ארץ ישראל הם רדפו אחרי לומדי תורה, טבחו והרגו אותם".

יו"ר דגל התורה הזכיר את הישיבות שעברו לשנחאי בתקופת השואה ואת קהילות יהודי מרוקו: "הישיבות בליטא עברו לשנחאי כדי ללמוד בתקופת השואה. גם היהודים במרוקו - לימוד התורה היה זה שהשאיר אותם יהודים. לימוד התורה היה זה שבמשך אלפי שנים החזיק את העם היהודי. המקלט של העם בכל התקופות".

לפיד ניסה להקניט - פרוש השתולל

השר זאב אלקין קרא לתמוך בהצעת החוק, אך יאיר לפיד עלה לנאום מיד לאחר מכן ואמר בחריפות: "חבר הכנסת גפני, הזכרת את גטו ורשא. בגטו ורשא לא קיבלו קיצבה, הם לקחו נשק ביד ועשו מרד. לאחר חורבן יהדות אירופה הבנו שצריך עם חזק וצבא חזק".

ח"כ מאיר פרוש השתולל על לפיד בתגובה ואמר לו: "תשתוק כבר, תשתוק", והאחרון הגיב: "מה הקשר בין החוק הזה ללימוד תורה, זה חוק השתמטות".

הנוסח המתוקן של החוק

כפי שנחשף לראשונה ב'בבלי', במהלך דיון בוועדת השרים לחקיקה סוכם על קידום נוסח מתוקן להצעת חוק יסוד לימוד תורה. הנוסח החדש משקף את חשיבותם של לומדי התורה מבלי להשוותם למשרתי צה"ל, לאור דרישתם של סיעת הציונות הדתית וסיעת הליכוד.

בסיעות החרדיות הציבו לנתניהו אולטימטום: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור - אף חוק אחר לא יקודם. בקואליציה העריכו כי לאחר ריכוך הסעיף המדובר, גם בסיעת הציונות הדתית יתמכו בהצעת החוק - כפי שאכן קרה.

יצוין כי חברי הכנסת הערבים לא הגיעו למליאה במהלך ההצבעה, וכן ח"כ אליהו רביבו מהליכוד נעדר מההצבעה. החוק יועבר כעת להמשך דיונים בוועדת החוקה, לצורך הכנה לקריאה ראשונה.