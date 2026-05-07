יהודי חרדי מצביע בקלפי ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

גוש המרכז-שמאל מעלה הילוך לקראת מערכת הבחירות הקרובה, כאשר מאחורי הקלעים מתגבשת אסטרטגיה שתכליתה להטות את הכף באמצעות גיוס מאסיבי של בעלי זכות הצבעה השוהים מחוץ לישראל. בזמן שהמנהיגים הפוליטיים עוסקים בחיבורים ואיחודים, נחשפים כעת פרטים על מהלך לוגיסטי רחב היקף שעשוי לשנות את מפת המנדטים.

על פי פרסומים בתקשורת הכללית, בכיר בגוש האופוזיציה התייחס לתוכנית המבצעית ומסר: "נערכים להוזלת טיסות למצביעים פוטנציאלים". מדובר במהלך שמטרתו להסיר את החסם הכלכלי שמונע מאלפי ישראלים להגיע לקלפיות ביום המכריע, כאשר ההיערכות כוללת הנחתה של כמות משמעתית של תומכים שיוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית. עמותות אזרחיות במיפוי נרחב במקביל למהלכים הפוליטיים הישירים, נרשמת פעילות ענפה גם בזירה האזרחית. עמותות אזרחיות החלו במיפוי ישראלים בעלי זכות הצבעה ברחבי העולם, במטרה לסייע להם להצביע. בעוד שבמערכת הפוליטית יש מי שרואה בכך זרוע ביצועית של הגוש, אותן עמותות טוענות כי הפעילות נעשית באופן נקי ונטול פניות, וללא זיקה פוליטית. חשיפה: מפץ במפת הרישום - המהלך של רה"י שמשנה את כללי המשחק | מעייריב איצלה כץ | 07.05.26 המהלך מגיע על רקע תקופה סוערת בגוש האופוזיציה, בה מתקיימים מפגשים ממושכים בין ראשי המפלגות. כזכור, יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט קיימו לאחרונה מפגש, במסגרתו הוחלט על המשך והעמקת השיח בין שתי המפלגות. בסיום המפגש הנחו השניים את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה על מנת להביא לניצחון קואליציית השמאל והקמת ממשלה.

יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

לחצים לאיחודים ושיתופי פעולה

המהלך מגיע על רקע לחצים גוברים בגוש האופוזיציה לאיחודים ושיתופי פעולה. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן פנה לאיזנקוט בקריאה להכריע בין שני מסלולים: להצטרף לאיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, או להצטרף למפלגת הדמוקרטים. "פיצול בגוש לא מביא קולות חדשים, הוא רק מפזר כוח", הבהיר גולן בנאומו.

כך או כך, נראה כי המאבק על הקול הישראלי בתפוצות עומד להיות אחד הגורמים המשפיעים ביותר על תוצאות הבחירות הגורליות. ההיערכות הלוגיסטית הרחבה, לצד הפעילות האזרחית המואצת, מצביעים על כך שגוש המרכז-שמאל רואה במצביעים מחוץ לארץ מאגר קולות משמעותי שיכול להכריע את הכף.