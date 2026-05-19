יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, פרסם הבוקר (שלישי) בראיון לתקשורת הכללית את שאיפותיו הפוליטיות, כשהצהיר בפה מלא: "אני רוצה להיות ראש ממשלה". ליברמן הוסיף והסביר כי "ראינו בממשלת השינוי שלא תמיד ראש הממשלה הוא יו"ר המפלגה הגדולה" - רמז ברור לכך שהוא רואה עצמו כמועמד פוטנציאלי לתפקיד גם ללא היותו ראש המפלגה הגדולה בגוש.

ההצהרה מגיעה על רקע סדרת מהלכים אינטנסיביים שמבצעת המפלגה בימים אלה, כשבמקביל מצטרפים אליה דמויות חדשות ומתקיימים מגעים עם גורמים פוליטיים נוספים. רק לאחרונה התקיים מפגש ממושך בין ליברמן לבין יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט, במסגרתו הוחלט על העמקת שיתוף הפעולה בין שתי המפלגות.

ביקורת על טראמפ: 'צריכים אסטרטגיית הכרעה משלנו'

בהמשך הראיון התייחס ליברמן למתיחות מול איראן, כשהוא מותח ביקורת על הנטייה לפרש את מהלכי הנשיא האמריקאי. "אנחנו לא צריכים לפרש את טראמפ", הבהיר יו"ר ישראל ביתנו. "הוא מקבל החלטות בהתאם לאינטרס של ארה"ב - אנחנו צריכים להבין את האינטרס שלנו, שהוא להגעה להכרעה בכל החזיתות ולבנות אסטרטגיית הכרעה משלנו".

ליברמן הוסיף וטען כי "לא יכול להיות שבמשך שנתיים וחצי אנחנו מנהלים מערכה ללא הכרעה - אי אפשר להמשיך ככה". דבריו אלה מצטרפים לעמדותיו הקודמות בהן הדגיש כי "צריך להכריע - לא לנהל סבבים", כפי שהצהיר במסיבת העיתונאים שקיים לאחרונה.

איחוד עם איזנקוט? 'יש פערים מהותיים'

כשנשאל על האפשרות לאיחוד עם מפלגתו של גדי איזנקוט, בחר ליברמן לא להתחמק מהשאלה אך הבהיר את המגבלות. "כרגע יש פערים מהותיים בתפיסה שלי ושלו שצריך ללבן לפני שעושים איחוד", מסר. יו"ר ישראל ביתנו הדגיש נקודה מרכזית: "אנחנו לא מוכנים לוותר מילימטר על חוק גיוס מלא".

על אף הפערים, נרשמת בימים אלה פעילות אינטנסיבית של שיתוף פעולה בין שתי המפלגות. איזנקוט עצמו נמצא בסדרת מפגשים עם גורמים שונים בזירה הפוליטית, כשהוא מנסה לגבש את מעמדו לקראת הבחירות הצפויות.

מערכת הבחירות מתחממת

דבריו של ליברמן מגיעים על רקע תסיסה פוליטית גוברת בגוש האופוזיציה. בימים האחרונים התקיימו מפגשים בין מנהיגים שונים, כשכל אחד מנסה לחזק את מעמדו ולגבש קואליציות פוטנציאליות. גם נפתלי בנט וגדי איזנקוט נפגשו לאחרונה לראשונה אחרי תקופה ארוכה, כשהם דנים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה.