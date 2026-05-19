בבלי
שאיפות פוליטיות

ליברמן: 'אני רוצה להיות ראש ממשלה - ראינו בממשלת השינוי שזה אפשרי'

יו"ר ישראל ביתנו הצהיר בראיון: 'ראינו שלא תמיד ראש הממשלה הוא יו"ר המפלגה הגדולה' • תקף את טראמפ: 'אנחנו צריכים אסטרטגיית הכרעה משלנו' | התייחס גם לאפשרות איחוד עם איזנקוט (פוליטי מדיני)

ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, במסיבת עיתונאים (צילום: מרים אלסטר/Flash90)

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, פרסם הבוקר (שלישי) בראיון לתקשורת הכללית את שאיפותיו הפוליטיות, כשהצהיר בפה מלא: "אני רוצה להיות ראש ממשלה". ליברמן הוסיף והסביר כי "ראינו בממשלת השינוי שלא תמיד ראש הממשלה הוא יו"ר המפלגה הגדולה" - רמז ברור לכך שהוא רואה עצמו כמועמד פוטנציאלי לתפקיד גם ללא היותו ראש המפלגה הגדולה בגוש.

ההצהרה מגיעה על רקע סדרת מהלכים אינטנסיביים שמבצעת המפלגה בימים אלה, כשבמקביל מצטרפים אליה דמויות חדשות ומתקיימים מגעים עם גורמים פוליטיים נוספים. רק לאחרונה התקיים מפגש ממושך בין ליברמן לבין יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט, במסגרתו הוחלט על העמקת שיתוף הפעולה בין שתי המפלגות.

ביקורת על טראמפ: 'צריכים אסטרטגיית הכרעה משלנו'

בהמשך הראיון התייחס ליברמן למתיחות מול איראן, כשהוא מותח ביקורת על הנטייה לפרש את מהלכי הנשיא האמריקאי. "אנחנו לא צריכים לפרש את טראמפ", הבהיר יו"ר ישראל ביתנו. "הוא מקבל החלטות בהתאם לאינטרס של ארה"ב - אנחנו צריכים להבין את האינטרס שלנו, שהוא להגעה להכרעה בכל החזיתות ולבנות אסטרטגיית הכרעה משלנו".

ליברמן הוסיף וטען כי "לא יכול להיות שבמשך שנתיים וחצי אנחנו מנהלים מערכה ללא הכרעה - אי אפשר להמשיך ככה". דבריו אלה מצטרפים לעמדותיו הקודמות בהן הדגיש כי "צריך להכריע - לא לנהל סבבים", כפי שהצהיר במסיבת העיתונאים שקיים לאחרונה.

איחוד עם איזנקוט? 'יש פערים מהותיים'

כשנשאל על האפשרות לאיחוד עם מפלגתו של גדי איזנקוט, בחר ליברמן לא להתחמק מהשאלה אך הבהיר את המגבלות. "כרגע יש פערים מהותיים בתפיסה שלי ושלו שצריך ללבן לפני שעושים איחוד", מסר. יו"ר ישראל ביתנו הדגיש נקודה מרכזית: "אנחנו לא מוכנים לוותר מילימטר על חוק גיוס מלא".

על אף הפערים, נרשמת בימים אלה פעילות אינטנסיבית של שיתוף פעולה בין שתי המפלגות. איזנקוט עצמו נמצא בסדרת מפגשים עם גורמים שונים בזירה הפוליטית, כשהוא מנסה לגבש את מעמדו לקראת הבחירות הצפויות.

מערכת הבחירות מתחממת

דבריו של ליברמן מגיעים על רקע תסיסה פוליטית גוברת בגוש האופוזיציה. בימים האחרונים התקיימו מפגשים בין מנהיגים שונים, כשכל אחד מנסה לחזק את מעמדו ולגבש קואליציות פוטנציאליות. גם וגדי איזנקוט נפגשו לאחרונה לראשונה אחרי תקופה ארוכה, כשהם דנים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר