ד"ר בנבנישתי ושלי שמיר קינן מצטרפות לליברמן

ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, במסיבת עיתונאים ( צילום: מרים אלסטר/Flash90 )

מפלגת ישראל ביתנו בראשות ח"כ אביגדור ליברמן הודיעה הבוקר (שני) על הצטרפותן של שתי דמויות בעלות רקע מקצועי עשיר: ד"ר יעל בנבנישתי, מומחית למדיניות ציבורית, ושלי שמיר קינן, בעלת ניסיון ניהולי של למעלה מ-25 שנה. השתיים הביעו תמיכה מלאה ביו"ר המפלגה והדגישו כי הוא "ראוי להוביל את ישראל".

ההצטרפות מגיעה על רקע גל של מצטרפים חדשים למפלגה בשבועות האחרונים, ביניהם שרון שרעבי, אחיו של השבוי שנרצח בעזה, וקצין המילואים הפצוע ישראל בן שטרית. המהלך מצטרף למגמה רחבה יותר של משפחות חטופים ושורדי שבי שבוחנות כניסה לזירה הפוליטית לקראת הבחירות הצפויות. מומחית למדיניות ציבורית בראש מטה הוותיקים ד"ר יעל בנבנישתי, בעלת דוקטורט מאוניברסיטת חיפה, מתמחה במדיניות ציבורית, בריאות ורווחה. היא פועלת בזירה המקומית והבינלאומית בצומת שבין חדשנות טכנולוגית, כלכלה והשפעה חברתית. במסגרת פעילותה במפלגה, בנבנישתי תעמוד בראשות מטה האזרחים הוותיקים ותפעל לקידום רווחתם. רצח ברמלה: אישה נורתה למוות, 3 נפצעו אליהו לוי | 10:24 "אני רואה בישראל ביתנו בית פוליטי המחבר בין כלכלה, חברה, ביטחון ויחסי חוץ לכדי מדיניות אחת ברורה וציונית", מסרה ד"ר בנבנישתי. לדבריה, "אביגדור ליברמן הוא מנהיג עם ניסיון רב, שמבין את המציאות המורכבת ויודע לקבל החלטות אחראיות, המאזנות בין צורכי הביטחון, המשק והחברה בישראל והוא צריך להנהיג את מדינת ישראל". מנהלת בכירה: "נמאס מתלות בחרדים" שלי שמיר קינן מביאה עמה ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתפקידי ניהול בכירים, כמנכ"לית וכדירקטורית בחברות מובילות. היא בעלת תואר ראשון בתקשורת, תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במשפטים, ומתמחה בניהול אסטרטגי וניהול משברים. לאורך השנים פעלה רבות לקידום שוויון מגדרי וייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות. "אני מאמינה בדרכו של אביגדור ליברמן", נימקה שמיר קינן את הצטרפותה. "הוא מנהיג מנוסה עם עמוד שדרה שהוכיח את עצמו לאורך השנים ופועל מתוך תפיסה של ציונות, עקביות, ביצועים ותוצאות. הוא ראוי להוביל את ישראל, בוודאי בעת המורכבת הזו. אני מצטרפת לישראל ביתנו כדי לרתום את הניסיון שלי לניהול ענייני ומקצועי למען המדינה".

יהודי חרדי מצביע בקלפי ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

ליברמן: "יתרמו רבות לעשייה הציבורית"

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בירך על ההצטרפות ומסר: "אני מברך את שלי שמיר קינן על הצטרפותה למפלגת ישראל ביתנו. שלי מביאה איתה ניסיון ניהולי עשיר וראייה אסטרטגית. אני בטוח שפעילותה תתרום רבות לעשייה הציבורית שלנו ולקידום ממשל מקצועי ואחראי בישראל".

כזכור, ליברמן הבהיר לאחרונה במסיבת עיתונאים כי "יתהפך העולם - לא אשב עם נתניהו", והכריז על דרישה לגיוס גם של 'העילויים'. בנוסף, הוא הציג את תפיסתו הביטחונית והדגיש כי "צריך להכריע - לא לנהל סבבים". המפלגה מציבה כתנאי לקואליציה הבאה: גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר, כינון חוקה, והגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות.

ההצטרפויות החדשות מגיעות בעת שבה גוש האופוזיציה נמצא במערכה אינטנסיבית לקראת הבחירות הצפויות. בשבוע שעבר קיימו ליברמן ויו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט מפגש ממושך, במסגרתו הוחלט על המשך והעמקת השיח בין שתי המפלגות. השניים הנחו את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה על מנת להביא לניצחון קואליציית השמאל והקמת ממשלה.