ישיבת גרודנא בעיר אשדוד היא אחד ממוסדות התורה המובילים בדרום הארץ, הממשיכה את מסורת ישיבת גרודנא המפורסמת שנוסדה במאה ה-19 בליטא. הישיבה באשדוד משמשת מרכז לימודי ורוחני חשוב לתלמידים רבים, ומהווה חלק בלתי נפרד מהנוף התורני והקהילתי של העיר. המוסד ידוע בגישתו הייחודית ללימוד התורה ובדגש על מצוינות לימודית לצד פיתוח אישי של התלמידים.

הישיבה פועלת במתחם מרכזי באשדוד ומשמשת כמוקד משיכה לתלמידים מרחבי הארץ. במהלך השנים התבססה הישיבה כמוסד תורני מוביל בעיר, עם צוות רבני מנוסה וסגל מורים איכותי. הישיבה מציעה תכניות לימוד מגוונות המותאמות לשלבי גיל שונים, החל מישיבה קטנה ועד לכוללים לאברכים נשואים.

מסורת גרודנא המקורית, שנוסדה על ידי הרב נתן צבי פינקל בסלובודקה שבליטא, הייתה ידועה בדגש על מוסר ועבודת המידות לצד לימוד התורה. גישה זו נשמרת גם בסניף אשדוד, שם מושם דגש על פיתוח אישיותו של התלמיד ועל חינוך ערכי לצד ההצטיינות הלימודית. הישיבה מקפידה על שמירת המסורת התורנית המקורית תוך התאמה לצרכי הדור הנוכחי.

הישיבה משמשת גם כמרכז קהילתי חשוב באשדוד, עם פעילות רחבה למען הקהילה המקומית. בוגרי הישיבה משתלבים בתפקידי חינוך, רבנות וקהילה ברחבי הארץ, ותורמים להפצת התורה ולחיזוק הזהות היהודית. המוסד מקיים שיעורים ופעילויות גם לקהל הרחב, ומהווה כתובת מרכזית ללימוד תורה בעיר אשדוד.

במהלך השנים זכתה ישיבת גרודנא אשדוד להכרה ולהערכה בציבור התורני, והיא נחשבת לאחד ממוסדות התורה המשמעותיים בדרום. הישיבה ממשיכה לצמוח ולהתפתח, תוך שמירה על ערכי היסוד שלה ועל המסורת העשירה של ישיבת גרודנא לדורותיה.