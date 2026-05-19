אחרי שכבשה את שוק האוזניות האלחוטיות עם סדרת ה-AirPods, אפל מכוונת למהפכה הבאה בתחום האודיו הלביש. על פי הדיווחים האחרונים, החברה שוקדת על פיתוח דור עתידי של אוזניות ה-AirPods אשר יצוידו במצלמות זעירות המובנות בתוך האוזנייה עצמה. הצעד המפתיע הזה מסמן את המעבר של האוזניות ממוצר שמע בלבד, למכשיר חכם ואינטראקטיבי המודע לסביבתו.

האנליסט הבכיר מינג-צ'י קואו, לצד העיתונאי מארק גורמן מסוכנות בלומברג, מדווחים כי אפל מפתחת אוזניות שיכללו חיישני אינפרא-אדום (IR) ומצלמות מתקדמות. כאמור, המטרה אינה לתעד את חיי היומיום בסגנון מצלמות אקסטרים, אלא להשתמש בחיישנים אלו כדי "לקרוא" את המרחב ולעבד נתונים בזמן אמת. בעזרת שילוב טכנולוגיית הבינה המלאכותית (Apple Intelligence) והראייה החכמה (Visual Intelligence), האוזניות יוכלו לנתח אובייקטים ולספק מידע קונטקסטואלי רלוונטי היישר לאוזנו של המשתמש.

אחד השימושים המרכזיים הצפויים לטכנולוגיה זו הוא שדרוג ניכר של חוויית המציאות המעורבת והרבודה. המצלמות באוזניות צפויות לעבוד בסינרגיה מלאה עם משקפי ה-Vision Pro של אפל, ואף עם משקפיים חכמים וקלים יותר שהחברה צפויה להשיק בעתיד. בנוסף, החיישנים יוכלו לזהות תנועות ספציפיות בסביבת המשתמש או מחוות ידיים באוויר ("In-air gestures"). יכולת זו תאפשר למשתמשים לשלוט בעוצמת השמע, להעביר שירים או לענות לשיחות בצורה אינטואיטיבית ומבלי לגעת באוזנייה או בטלפון כלל. כמו כן, טכנולוגיית השמע המרחבי (Spatial Audio) תזכה לקפיצת מדרגה, כשהמצלמות יעקבו בצורה מדויקת מאי פעם אחר תנועות הראש ביחס לאובייקטים במרחב הפיזי.

למרות הציפייה הגבוהה של חובבי הטכנולוגיה, נראה כי נצטרך להתאזר בסבלנות. הטכנולוגיה המהפכנית לא צפויה להשתלב בדורות המיידיים. על פי ההערכות וההדלפות בתעשייה, התוספת המסקרנת צפויה לראות אור לראשונה רק סביב שנת 2027, ככל הנראה תחת דגם ה-AirPods Pro 4, יחד עם השקת קו מוצרי מציאות רבודה חדשים. עם זאת, דיווחים מצביעים על כך שהטכנולוגיה כבר נמצאת בשלבי בדיקות מתקדמים במעבדות החברה.