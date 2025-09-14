דיווחים חדשים חושפים כי ענקית הטכנולוגיה מפתחת דור חדש של אוזניות אלחוטיות שיכלול מצלמות אינפרא-אדום זעירות | המטרה אינה צילום תמונות, אלא שילוב טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) שתנתח את סביבת המשתמש בזמן אמת, תאפשר שליטה באמצעות מחוות אוויר ותעמיק את האינטגרציה עם משקפי המציאות הרבודה, ה-Vision Pro. מתי נראה אותן על המדפים? (טכנולוגיה)
במהלך טקס רשמי בבית הלבן העניק מנכ"ל אפל, טים קוק, לנשיא דונלד טראמפ לוח זכוכית ייחודי על בסיס מזהב טהור - וזכה בתמורה להכרזה על השקעה עצומה בתעשייה האמריקנית והטבות מס שמטילות סימני שאלה על מדיניות האתיקה של החברה (כלכלה)
אפל חותמת הסכם בסכום של 500 מיליון דולר עם MP Materials - מהלך אסטרטגי בתעשיות הטכנולוגיה והמחזור | במסגרת ההסכם תרכוש החברה מגנטים המבוססים על מינרלים נדירים שיוצרו במפעל חדש בטקסס | ההסכם הרב-שנתי שם דגש על עיבוד מינרלים נדירים בארצות הברית והפחתת התלות בייבוא מסין, השולטת כיום בכמעט כל שלב של עיבוד מינרלים קריטיים אלה (טכנולוגיה)
הפשטות שמנצחת: כיצד שלושה סיפורים אישיים, כנות נדירה ובחירה במבנה פשוט הפכו את נאום סטנפורד של סטיב ג'ובס למופת של השראה והשפעה – והוכיחו שלפעמים הדרך לגעת בלבבות היא דווקא דרך פשטות, פגיעות ואומץ לחשוף את הסיפור האישי שלך (פסיכולוגיה)