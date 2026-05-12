'לא נועד לבני אדם': החזון החדש לעידן סוכני ה-AI

האם המטאברס - חזון של רשת עולמית של עולמות וירטואליים תלת-ממדיים, המחוברים ביניהם ומתקיימים בזמן אמת שתחליף את האינטרנט - כפי שדמיינו אותו בשיא הבאז של 2021, מעולם לא היה מיועד לבני אדם? לפי יאט סיו, יו"ר Animoca Brands, התשובה היא חד-משמעית כן - אך לא במובן שבו חשבנו.

בכנס Consensus Miami 2026 הציג סיו תזה חדשה ומעוררת מחלוקת: המטאברס מבוסס הבלוקצ'יין לא נבנה עבור משתמשים אנושיים, אלא שימש כהוכחת היתכנות לעולם שבו סוכני בינה מלאכותית מנהלים את הכלכלה הדיגיטלית.

לדבריו, בעתיד הלא רחוק עשויים לפעול באינטרנט בין 50 ל-100 מיליארד סוכני AI - מספר שעולה משמעותית על אוכלוסיית העולם. המשמעות: לכל אדם עשויים להיות בין 10 ל-20 סוכנים דיגיטליים שיפעלו עבורו, יבצעו עסקאות, יתאמו שירותים וינהלו אינטראקציות עסקיות באופן עצמאי.

סיו טוען כי בלוקצ'יין הוא התשתית האידיאלית לעולם כזה. בניגוד לבני אדם, סוכני AI אינם זקוקים למערכת בנקאית מסורתית ויכולים לפעול ישירות על גבי רשתות מבוזרות - באמצעות ארנקים דיגיטליים, זהויות מבוזרות ותשלומים on-chain. "אנחנו, בני האדם, היינו למעשה שפני הניסיון," אמר.

החזון הזה מסמן שינוי כיוון משמעותי מהדימוי הקלאסי של המטאברס - עולמות וירטואליים immersive עם משקפי VR - לעבר כלכלה אוטונומית, בלתי נראית כמעט, שפועלת ברקע. במקום חוויות משתמש וירטואליות, הדגש עובר לאוטומציה של פעולות יומיומיות: הזמנת שירותים, ניהול נכסים, מסחר ואינטראקציות בין מערכות.

כדי לקדם את המעבר הזה, Animoca הכריזה על תוכנית השקעה בהיקף של 10 מיליון דולר לסטארטאפים בשלבים מוקדמים. התוכנית מתמקדת בפרויקטים הבונים על גבי פלטפורמת הסוכנים שלה, Minds, ומיועדת למיזמים בתחומי הגיימינג, הפיננסים, הפרודוקטיביות והרשתות החברתיות.

הסטארטאפים שייבחרו יקבלו לא רק מימון, אלא גם גישה למשאבי מחשוב ייעודיים - המכונים Cognition Credits - ותמיכה אקוסיסטמית דרך רשת של יותר מ-600 חברות Web3 בפורטפוליו של Animoca.

פלטפורמת Minds מאפשרת למשתמשים להפעיל סוכני AI "תמידיים" (always-on), ללא צורך בניהול תשתיות או חומרה. הסוכנים שומרים זיכרון בין סשנים, מסוגלים לשתף פעולה זה עם זה, וניתנים להפעלה דרך ערוצים מוכרים כמו אימייל וטלגרם.

אם החזון של סיו יתממש, ייתכן שהמטאברס הבא כלל לא יהיה מקום שבו נבקר - אלא מערכת אקולוגית חכמה שתפעל עבורנו, מאחורי הקלעים.