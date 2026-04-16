חברת הרובוטיקה הסינית יוניטרי רובוטיקס פרסמה לאחרונה תיעוד ניסוי חדש שבו הרובוט ההומנואידי H1 מצליח לרוץ במהירות של עד 10.1 מטר לשנייה.

בחברה ציינו כי מדובר בנתון שמתקרב למהירות הממוצעת של האצן האגדי יוסיין בולט בריצת ה־100 מטר המפורסמת שלו מ־2009, אז הגיע לכ־10.44 מטר לשנייה.

"יוניטרי שוב שוברת שיא עולמי, עם מבנה גוף של אדם רגיל ומהירות של אלוף עולם", נכתב בהודעת החברה. בחברה מציינים כי גם אם ייתכנו סטיות מדידה קלות, מדובר בקפיצה משמעותית ביכולות התנועה של רובוטים דו-רגליים.

הרובוט H1 תוכנן לדמות את הביומכניקה האנושית, עם מבנה גוף מלא, אורך רגליים של כ־0.8 מטר ומשקל של כ־62 קילוגרם. הוא מצויד במנועי מפרקים בעלי מומנט גבוה שפותחו בתוך החברה, לצד מערכת הילוכים ייעודית וטכנולוגיות חישה מתקדמות כמו לידאר ומצלמות עומק.

במהלך ניסוי המהירות הוסרו חלק מהרכיבים, כולל הראש, כדי להפחית משקל ולשפר ביצועים.

תשומת הלב כעת מופנית למרתון חצי ההומנואידי שייערך בשבוע הבא, כאשר יותר מ־70 צוותים כבר ביצעו ריצות ניסיון בבייג'ינג, וההערכה היא כי התחרות השנה תהיה צמודה ותציג רובוטים שרצים זה לצד זה.