רובוטים אנושיים מוכנים לשיווק בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

שוק הרובוטים האנושיים - רובוטים דמויי אדם ורובוטים בעלי ארבע רגליים (קוואדרופדים) - עובר בשנים האחרונות מהפך בקצב מסחרר. אם בעשור הקודם נתפסו הרובוטים הללו בעיקר כאב־טיפוס ניסיוני או גימיק תערוכות, כיום מדובר בתעשייה מתגבשת עם מספר הזמנות מרשים, מפעלים ייעודיים ותוכנית ברורה לשנים הקרובות. שילוב של קפיצה ביכולות הבינה המלאכותית, ירידת מחירים הדרגתית והאצה באוטומציה בתעשייה הופך את הרובוטים האנושיים מהבטחה עתידית - לכלי עבודה שמתחיל להיכנס לשטח.

לפי נתוני חברות מחקר בינלאומיות, היקף משלוחי הרובוטים האנושיים והקוואדרופדים בעולם הגיע בעשור הנוכחי לעשרות אלפי יחידות בשנה, לאחר קפיצה שנתית של מאות אחוזים. מחקר של בנק אוף אמריקה צופה כי משלוחי רובוטים אנושיים בלבד יעלו מ‑90 אלף יחידות ב‑2026 ל‑1.2 מיליון יחידות ב‑2030 - שיעור צמיחה שנתי מרשים של כ‑86%, שמזכיר את קצב האימוץ המוקדם של מכוניות חשמליות. במקביל, דו"חות שוק רובוטיקה הומנואידית מעריכים כי היקף ההכנסות מהתחום, שנמדד כיום סביב מיליארדי דולרים בודדים, יגדל פי כמה וכמה עד אמצע העשור הבא. מי שמובילה את המרוץ, לפחות בשלב זה, היא סין. בייג'ינג הפכה בשנים האחרונות למוקד של אקוסיסטם רובוטי ענק, עם עשרות חברות שמתמקדות ברובוטים דמויי אדם וביישומי רובוטיקה מבוססי AI. דיווחים מסין מספרים על פתיחת "סופרמרקט רובוטים" ייעודי למכירת רובוטים הומנואידים בבייג'ינג - סוג של חנות דגל שנועדה להמחיש עד כמה הרובוטים בתצורה האנושית נתפסים כצרכנות טכנולוגית כמעט שגרתית בשוק המקומי. לצד זה, בתי השקעות מעריכים כי השוק הסיני לרובוטיקה חכמה יצמח בעשורים הקרובים לעשרות ואף מאות מיליארדי דולרים, כשהמדינה משקיעה בסבסוד, תמריצים ומדיניות תעשייתית תומכת. לעומת זאת, התמונה במערב שונה למדי. בעוד אסיה - ובראשה סין, יפן וקוריאה הדרומית - מתמקדת בהקמה מהירה של מפעלי ייצור ורשתות אספקה לרובוטים אנושיים, שחקני המערב בונים יתרון יחסי בעיקר בצד התוכנה וה‑AI. חברות רובוטיקה מובילות באירופה ובארצות הברית מפתחות מערכות הפעלה רובוטיות, מודלי בינה מלאכותית לתפיסה מרחבית וללמידת משימות, וממשקי אינטגרציה למערכות מפעל, לוגיסטיקה ובריאות. כך למשל, חלק מחברות השבבים המערביות רואות ברובוטים דמויי אדם מנוע צמיחה חדש, ומפתחות יחד עם יצרני רובוטים "תכנוני ייחוס" - פתרונות חומרה ותוכנה משולבים המותאמים במיוחד למשימות כמו הרכבת חלקים ברכב או עבודה במרכזי נתונים. מאחורי העלייה הנוכחית בביקוש עומדת בעיקר הכלכלה הבסיסית של שוק העבודה. מדינות מפותחות מתמודדות עם הזדקנות אוכלוסייה, מחסור בעובדים במקצועות שדורשים עבודה פיזית שוחקת ועלייה מתמשכת בעלויות השכר. הרובוטים האנושיים מציעים - לפחות על הנייר - פתרון שמסוגל לבצע חלק הולך וגדל מהמשימות הללו, 24 שעות ביממה, בלי הפסקות, חופשות או שחיקה. לכן, אין זה מפתיע שמגזרים כמו הרכב, האלקטרוניקה, המחסן האוטומטי והבריאות נמצאים כבר היום בחזית היישומים, ושם נבחנות בקפידה עלויות מול תועלות.

רובוט אנושי מתקדם ( צילום: בוסטון דינמיקס )

הפוטנציאל הכלכלי ארוך הטווח עצום. לפי תחזית של סיטיגרופ, הכלכלה העולמית עשויה לצמוח בכמה טריליוני דולרים הודות להיקף נרחב של כוח עבודה רובוטי - עם מאות מיליוני רובוטים אנושיים שפועלים במפעלים, בתי חולים ומוסדות שירות. בנק אוף אמריקה צופה כי עד 2060 מספר הרובוטים האנושיים בעולם עלול אף לעקוף את מספר המכוניות, עם שלושה מיליארד יחידות פעילות - נתון שממחיש עד כמה התחום עלול להפוך לחלק אינטגרלי מהחיים הכלכליים והאישיים. תרחיש כזה משנה לא רק את מבנה שוק העבודה, אלא גם את האופן שבו חברות מתכננות קווי ייצור, מערכי שינוע, שירות לקוחות ואפילו טיפול בקשישים.

במקביל לחדשות הטובות עבור משקיעים ויצרני שבבים, המהפכה הרובוטית מעלה גם שאלות קשות. כל רובוט אנושי שמסוגל לבצע עבודה פיזית מורכבת הוא הזדמנות להגדלת פריון, אבל גם איום פוטנציאלי על עובדים במשרות שגרתיות. שאלות על הסבות מקצוע, אחריות משפטית לפעולות רובוט, בטיחות, איסוף מידע וזכויות אדם הופכות לרלוונטיות מתמיד ככל שהרובוטים יוצאים מהמעבדה אל רצפת המפעל. ממשלות בעולם כבר מתחילות לבחון רגולציה ייעודית, אבל קצב החדשנות והכניסה לשוק מותח את גבולות היכולת של המחוקקים לעמוד בקצב.

כמו בכל מהפכה טכנולוגית, הסיפור האמיתי צפוי להתברר רק בשנים הקרובות. אם התחזיות האופטימיות יתממשו, תוך עשור נתחיל לראות רובוטים דמויי אדם כעובדים לכל דבר ועניין – לא רק בכותרות של תערוכות טכנולוגיה, אלא בקווי ייצור, במחסנים, בבתי חולים ואולי גם בחיי היומיום בבית. במקרה כזה, השאלה הגדולה לא תהיה אם רובוטים אנושיים משנים את שוק העבודה - אלא איך בני האדם, החברות והמדינות יבחרו לנהל את השינוי הזה.