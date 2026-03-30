בפריצת דרך טכנולוגית היסטורית שנחשפה בתערוכת CES 2026 בלאס־וגאס, חברת דונאט לאב הכריזה על סוללה מוצקה ראשונה מסוגה שמגיעה לייצור סדרתי ומשולבת כבר באופנוע החשמלי החדש של Verge | הטכנולוגיה מבטיחה טעינה מהירה במיוחד, טווח נסיעה ארוך משמעותית ובטיחות משופרת – ובכך מתקרבת סוף־סוף הבטחת "הדור הבא" של אחסון אנרגיה (טכנולוגיה)
פיצוץ עוצמתי אירע במהלך טעינת רכב היברידי נטען במוסך ביתי בעיירה איזגם שבבלגיה. עשר דירות ניזוקו, אך לא דווח על נפגעים. חוקרי הדליקות קבעו כי הסיבה לפיצוץ היא כשל בסוללת הליתיום-יון של הרכב, שהובילה לשריפה ולקריסת קירות המבנה (בעולם)
חברת UBTECH הסינית מציגה את Walker S2 - הרובוט ההומינואידי התעשייתי הראשון בעולם המסוגל לעבודה רצופה 24 שעות ביממה, באמצעות מערכת החלפת סוללות אוטונומית חדשנית תוך 3 דקות בלבד, ללא התערבות אנושית או השבתת המערכת (טכנולוגיה)
הענקית הסינית מציעה קפיצת ענק בביצועי הסוללות עם טווח פי שלושה מהקיים היום וטעינה מהירה כמו תדלוק, נתונים הנראיים כמעט דמיוניים | אך מומחי התעשייה מזהירים מהפער הגדול בין ההבטחות התיאורטיות במעבדה לבין היכולת ליישמן בפועל ברכבים מסחריים (רכב)
חברת הרכב החשמלית מסין Nio מבצעת כבר מזה תקופה, החלפה של סוללה ברכב חשמלי במקום טעינה שלה, כיצד זה פועל? | לאחרונה, ב-25 בינואר, נרשם שיא חדש עם כמעט 120,000 החלפות סוללה ביום אחד, על רקע חגיגות השנה החדשה הסינית (רכב)