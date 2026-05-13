השופטים: "דרך המלך היא הגשת התצהיר דרך הייעוץ המשפטי כמקובל"

נתניהו במליאה ( צילום: נועם מושקוביץ / דני שם טוב, דוברות הכנסת )

בית המשפט העליון דחה הבוקר (רביעי) את הבקשה הדחופה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו למנוע מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להגיש תצהירים ומסמכים בתיק העוסק במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. השופטים קבעו כי התצהיר של תת-אלוף ג' יוגש באמצעות לשכת היועמ"שית, כמקובל בהליכים משפטיים.

בית המשפט הורה על הגשת תצהיר מטעמו של ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמ"ן לשעבר, תת-אלוף ג', שפעילותו נזכרה במסמכי הוועדה המייעצת. התצהיר יכלול התייחסות מפורטת לבירור שערך בחודש מאי 2022 מול גורמים מאוגדה 210 על רקע בדיקת מערך ביטחון המידע באמ"ן. על פי ההחלטה, התצהיר יתייחס במיוחד לבירור שנעשה לפי הנטען במישרין מול האלוף גופמן וכן למעורבותו בעניין ככל שהתבררה באותה עת. בית המשפט גם דרש את כלל הפרוטוקולים המלאים של דיוני הוועדה המייעצת, במטרה לבחון לעומק את החלטתה.

"דרך המלך היא הגשת התצהיר דרך הייעוץ המשפטי לממשלה כמקובל", כתבו השופטים בהחלטתם. הדחייה מהווה מכה נוספת לניסיונות ראש הממשלה לעקוף את היועמ"שית בהליך המשפטי הטעון סביב המינוי השנוי במחלוקת. הבקשה החריגה של נתניהו כזכור, ד"ר הראל ארנון, המייצג את ראש הממשלה, הגיש בקשה דחופה בה דרש למנוע מבהרב-מיארה את הגשת התצהירים המרכזיים בתיק. הבקשה התמקדה בתצהירו של קצין בכיר, תת-אלוף ג', שנועד להשיב לטענות העותרים נגד המינוי. לטענת פרקליטו של נתניהו, מאחר שהיועמ"שית הודיעה כי היא תומכת בעמדת העותרים וסבורה שיש לבטל את המינוי, נוצר מצב של "אנומליה דיונית". ארנון טען כי הגשת מסמכי הגנה של הממשלה באמצעות מי שמתנגדת להם בפועל מייצרת "חשש למראית עין ציבורית שהיא נוגעת בדבר". תצהיר מראש חטיבת ההפעלה באמ"ן

רומן גופמן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

העימות בין הממשלה לייעוץ המשפטי

ההחלטה מגיעה על רקע עימות חזיתי בין הממשלה לבין היועצת המשפטית. בהרב-מיארה הגישה תגובה חריפה לבג"ץ בה היא דורשת לפסול את מינויו של גופמן, תוך שהיא טוענת לפגמים מהותיים בהחלטת הוועדה ובטוהר המידות של המועמד.

מצד שני, עורכי הדין של ראש הממשלה, הממשלה וגופמן הגישו בקשה חריגה למנוע מהיועמ"שית להגיש את תגובתה, תוך שהם מאשימים אותה בהפרות חוזרות ונשנות של החלטות בית המשפט. "אין להתיר לחוטאת לצאת נשכרת", כתבו באי הכוח.

הדיון בבג"ץ

הדיון המרכזי בעתירות נגד מינויו של גופמן התקיים השבוע בפני הרכב שופטי בית המשפט העליון. במוקד הדיון ניצבת שאלת סבירות המינוי ופגמים נטענים בטוהר המידות, על רקע "פרשת אלמקייס" - במסגרתה הופעל אזרח קטין לצרכי איסוף והשפעה ברשתות החברתיות ללא הרשאות מתאימות.

נציגי העותרים והייעוץ המשפטי לממשלה מצביעים על כשלים ערכיים המטילים צל כבד על המינוי לתפקיד כה בכיר. לעומתם, באי כוחו של האלוף וגורמי הממשלה דוחים את הטענות מכל וכל, ומזהירים מפני התערבות תקדימית בשיקול דעתה של הרשות המבצעת במינויים ביטחוניים בעת מלחמה.