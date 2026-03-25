גורם בכיר במל"ל מזהיר מפני מאמצים חסרי תקדים של איראן לפגוע בישראלים ויהודים ברחבי העולם • חג הפסח מסומן כ'חלון הזדמנויות' לפעולות טרור • הנחיות מיוחדות למעברי טאבה וירדן בשל סגירת נתב"ג | התרעה מיוחדת (חדשות)
השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, הגיע לביקור רשמי בגאורגיה לבקשת שר הפנים המקומי | במהלך הביקור נפגש עם ראש הממשלה ושרים נוספים, ודנו בהעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני ובמאבק בטרור ובפשיעה | השר הציג תיעוד של חמושי חמאס וקרא לשחרור החטופים: "האנושות לא יכולה לאפשר לחמאס להיות בעזה ויש להשמיד אותו" | ראש ממשלת גאורגיה הביע רצון לחזק את הקשרים עם ישראל והקהילה היהודית המקומית (מדיני)
בזמן שבישראל נערכים ומתרגשים מכמה פתיתי שלג, בעולם חווים סערות חורף קשות ועזות | טיסה 413 של ארקיע חזרה הבוקר (שני) לארץ בעקבות מזג האוויר הקשה וסופת שלגים בגיאורגיה שהשביתה את הפעילות בנמל התעופה, וזאת לאחר כמה שעות באוויר (בעולם)