בבלי
סיכול מהיר

כוחות צה"ל סיכלו ניסיון פיגוע דקירה סמוך לרבבה

מחבל ניסה לבצע פיגוע דקירה בנקודה צבאית סמוך לרבבה • הכוחות קפצו למרחב ונטרלו את המחבל במהירות | אין נפגעים בקרב הלוחמים (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה״ל בחטיבת בנימין (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל קפצו הבוקר (רביעי) למרחב סמוך לישוב רבבה שבחטיבת אפרים, בעקבות דיווח על מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה בנקודה צבאית. הכוחות הגיעו למקום במהירות ונטרלו את המחבל. על פי הנמסר, אין נפגעים בקרב הלוחמים.

האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות פיגוע שסוכלו בשבועות האחרונים ברחבי יהודה ושומרון. כוחות הביטחון נערכים באופן מתמיד למניעת פעולות טרור ופועלים להסרת איומים מיידיים על חיי הלוחמים והתושבים באזור.

מדובר צה"ל הבהיר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי ולשמור על ביטחון הלוחמים והאזרחים. הפעילות המבצעית נמשכת במלוא העוצמה בכל הזירות, תוך שמירה על מוכנות מרבית למניעת פעולות טרור.

