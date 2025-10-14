כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)
ארגון הטרור פרסם היום (שבת) סרטון חדש המציג אות חיים של החטוף אלקנה בוחבוט, לאחר 561 ימים בשבי | זהו הסרטון השלישי של בוחבוט שמפרסם הארגון בחודש האחרון | בסרטון הוא נראה "מדבר בטלפון" ופונה לבני משפחתו: "רבקה, חולם עלייך כל יום, רואה אותך בהזיות. ראמי, אני יודע שעוד חודש אתה בן 5. אמא, תמשיכי לעשות הכול בשבילי. אחי אוריאל, אתה אזרח אמריקני, לך לטראמפ" (חדשות)
ימים ספורים אחרי הסרטון שבו נראה לצד החטוף יוסף חיים אוחנה, בן למשפחה חרדית מקרית מלאכי, חמאס פרסם היום בשעות אחר הצהרים סרטון וידאו נוסף של החטוף אלקנה בוחבוט קורא לעזרה | הסרטון יפורסם בהתאם להחלטת המשפחה (אקטואליה, חטופים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לסרטון שפרסם חמאס, בו התקבל אות חיים מאלקנה בוחבוט ויוסף חיים אוחנה - שני חטופים השוהים 535 ימים בשבי בעזה | "קשה לצפות בזה. אני רואה אותם, והלב שלי יוצא אליהם ועל משפחותיהם", אמר נתניהו | שורד השבי אוהד בן עמי ששהה עמם בשבי הגיב גם הוא לסרטון: "ברגעים אלה מקשים להם את תנאי השבי" (חדשות)