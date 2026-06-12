מטה נפתלי בנט: "לפיד וחורב הורסים לנו את הקמפיין"

יאיר לפיד ונפתלי בנט באירוע בחירות של רשימת 'ביחד' ( צילום: מרים אלסטר/Flash90 )

מתיחות עזה שוררת בימים אלה בהנהגת קמפיין הבחירות של מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, על רקע הצניחה המתמשכת של המפלגה בסקרים והמאמץ הכושל לייצר מומנטום מחודש בקרב המצביעים. על פי פרסום של מיכאל שמש בחדשות 13, גורם בכיר במטה השמיע ביקורת נוקבת כלפי שני גורמים מרכזיים.

"אנו מתמודדים עם שני 'פיגועים' בקמפיין", הצהיר אותו גורם בכיר המהווה בורג מרכזי בניהול הקמפיין. "הראשון הוא יאיר לפיד, והשני הוא ליאור חורב. ללא שינוי כיוון, נתקשה מאוד להמריא מחדש". הביקורת החריפה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המפלגה נאבקת לשמר את מעמדה בזירה הפוליטית. החיבור המזיק עם לפיד מקורבים לבנט מסבירים כי החיבור הפוליטי עם יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, או אפילו עצם הזיהוי של המפלגה איתו, מבריחים בוחרי ימין פוטנציאליים ששקלו להעניק את קולם לבנט. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר לאור ההתבטאויות החריפות של לפיד נגד הציבור החרדי בעקבות אישור חוק יסוד לימוד תורה, בהן השווה את לומדי התורה לנהגים שדורסים עוברי אורח. אסון בירושלים: הרוגה ופצוע בינוני כתוצאה מפיצוץ בלון גז - זה מה שהתגלה בחקירה הראשונית בני סולומון | 11.06.26 המדינה שתחסום כל סנקציה על בן גביר: "אפילו אל תנסו" כיכר השבת | 11.06.26 כזכור, לפיד פרסם טור משמיץ במיוחד בו טען כי "לחרדים מותר לעבור באור אדום" והאשים את החוק במתן זכויות שונות לחרדים לעומת שאר האזרחים. ההתבטאויות הללו, לצד עמדותיו הידועות בנושאי דת ומדינה, מקשות על בנט למשוך אליו מצביעים מהציבור הדתי והמסורתי.

הביקורת על ליאור חורב

במקביל, מופנים חיצי ביקורת כלפי היועץ האסטרטגי ליאור חורב. למרות מינויו לאסטרטג המפלגה, גורמים במטה טוענים כי עד כה הוא לא השכיל להוציא את הקמפיין מהבוץ ולהשיב לו את התנופה שאבדה. חורב, שנחשב לאחד האסטרטגים הפוליטיים המנוסים בישראל, מצא עצמו לאחרונה גם במוקד סערה בעקבות חשיפת התבטאויות עבר חריפות נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

על פי הדיווחים, בימים האחרונים פרצו סכסוכים חריפים בין ראשי המטה. גורמים במפלגה מעריכים כי בנט ייאלץ לקבל בזמן הקרוב החלטות קשות – הן ברמה הפרסונלית והן ברמה האסטרטגית – במטרה לעשות סדר, להרגיע את הרוחות ולייצב את השורות לקראת ההליכה לקלפיות.

תגובת המפלגה

במפלגת 'ביחד' דחו את הדברים על הסף ומסרו: "זהו רק עוד סיפור מצוץ מהאצבע, שמקורו בגורמים אנונימיים שאף אחד אינו מכיר". עם זאת, הדחייה הקצרה והכללית לא הצליחה להרגיע את הרוחות, והשאלות לגבי עתיד הקמפיין ממשיכות להעסיק את הזירה הפוליטית.