הקואליציה מניחה הצעה לפיזור הכנסת כדי לשלוט בתהליך

בהתפתחות דרמטית נוספת במשבר הפוליטי, החליטה הקואליציה היום (רביעי) להניח בעצמה הצעת חוק לפיזור הכנסת, לאחר שהגיעה למבוי סתום והורידה את כל החוקים שהיו אמורים לעלות להצבעה היום מסדר היום. המהלך מגיע בעקבות ההכרעה הדרמטית של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א אתמול, שהורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם.

על פי הנמסר, הקואליציה בחרה להניח את ההצעה בעצמה במטרה לשלוט בתהליך ובלוחות הזמנים של הליך הפיזור. צעד זה מגיע לאחר שהאופוזיציה כבר הניחה הצעת חוק דומה, אך הקואליציה מעוניינת לקבוע את התנאים והמועדים בעצמה.

גורמים מעריכים כי החרדים יתמכו בחוק של הקואליציה, ואילו החוק של האופוזיציה לא יעבור. יצויין עוד שטרם הוחלט איזה תאריך פיזור יירשם בחוק, והדבר ככל הנראה יקבע בתיאום בין ראשי גוש הימין לבין המפלגות החרדיות.

המהלך הפרלמנטרי הצפוי

הצעת החוק לפיזור הכנסת תעלה תחילה להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. אם תעבור, היא תועבר לוועדת הכנסת שם יתקיים משא ומתן על מועד הבחירות הסופי.

יצוין כי החרדים כבר החלו בתיאומים עם גורמים בכירים באופוזיציה להקדמת מועד הבחירות, והמהלך של הקואליציה להניח הצעה משלה נועד למנוע מצב שבו האופוזיציה תשלוט לחלוטין בתהליך ובלוחות הזמנים.