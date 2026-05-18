בהיעדר חוק גיוס: היום יעלו בכנסת הצעות אי אמון בלבד

מליאת הכנסת תתכנס היום (שני) בשעה 16:00 לישיבה שתכלול רק הצעות אי אמון בממשלה, כאשר הקואליציה ממשיכה במדיניות משיכת הצעות חוק מסדר היום. על רקע המשבר הפוליטי המתמשך, צפויה יהדות התורה להמשיך בחרם ההצבעות על הקואליציה בהיעדר התקדמות בחקיקת חוק הגיוס.

על פי סדר היום שפורסם, במליאה יידונו שלוש הצעות אי אמון: הצעת יש עתיד בנושא "אובדן המשילות והפקרת הביטחון האישי" שינמק ח"כ נאור שירי, הצעת סיעות כחול לבן-המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו והעבודה בנושא "ממשלה שמעודדת את הקיטוב בחברה הישראלית" שינמק ח"כ מיכאל מרדכי ביטון, והצעת חד"ש-תע"ל ורע"ם בנושא ייצוג האזרחים הערבים שינמק ח"כ אחמד טיבי.

בנוסף לדיון בהצעות אי האמון, תועבר במליאה הודעה מטעם הממשלה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעברת מערך הדיגיטל הלאומי ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד ראש הממשלה כיחידה עצמאית בעלת מטה מקצועי נפרד. ההודעה תועבר למליאה ללא הצבעה.

המהלך של משיכת הצעות החוק מסדר היום מגיע בעקבות ההכרעה של ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א, שהורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפירוק הגוש ולביטול כל שותפות עם המפלגות בקואליציית נתניהו. ההחלטה הותירה את הקואליציה ללא אפשרות לקדם חקיקה, כאשר הממשלה מצויה בדרך לפיזור.