בעוד יומיים ינחת בישראל ראש ממשלתה של המדינה המאוכלסת בעולם, ובכנסת מנסים להימנע ממראות של מליאה ריקה | בקואליציה מצאו פתרון ולפיו יוזמנו אל הדיון ח"כים לשעבר שימלאו את המליאה, כפי שהיה כאשר נאם הנשיא טראמפ (פוליטי)
הכנסת חגגה היום יום הולדת 77 ונערך כינוס חגיגי, אליו לא הוזמן כפי הנהוג נשיא בית המשפט העליון, האופוזיציה החרימה את הדיונים ולפיד הגיע לנאום ותקף: "אתם מייצגים רק חצי מדינה", יו"ר הכנסת אוחנה אמר: "הכנסת לא יכולה להתעלם מרמיסתה, מי שמכבד יכובד" | ראש הממשלה אמר: "הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה היא ביטול הדמוקרטיה. צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות" | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
עם השבתו של רני גואילי ז"ל לקבר ישראל, הכריז רה"מ על השלמת המשימה הקדושה. בשיאו של המעמד, בירך נתניהו "שהחיינו" בשם ומלכות, הסיר את סיכת החטופים מדש בגדו וביקש מהאומה כולה לעצור לרגע של הודיה (פוליטי מדיני)
במהלך נאומו במליאה היום, טען חבר הכנסת אלמוג כהן כי שעות ספורות לפני שהחל טבח שמחת תורה, התריע סוכן שב"כ על התכנסות מחבלים במסגדים | הוא גם נקב בכינויו של הסוכן | הצנזורה פסלה במשך חודשים את הפרסום (חדשות)
במהלך נאומו במליאת הכנסת, כשהזכיר "רופא" שנעצר ברצועת עזה, פרץ עימות סוער בין חבר הכנסת אחמד טיבי ובין חבר הכנסת סעדה מהליכוד: "שתוק, שב" | סעדה: "הוא אומר שהצבא עוצר רופאים, זה שקר, לא ניתן לו" (בכנסת)
השר דוד אמסלם, אמר לחבר הכנסת מיש עתיד ולדימיר בליאק, כי הוא לא מבין את הדיבור שלו, בגלל המבטא - ועורר עליו מהומה, ועלה לדוכן להסביר את עצמו: "מה אמרתי לו? שלא הבנתי את העברית שלו? אלופי העולם בלעשות גלים, אבל אם אומרים 'שאוויש'? טלו קורה. אני מקפיד לא להעליב" (כנסת)
בכנסת ציינו הבוקר את יום הזיכרון הלאומי לאירועי ה-7 באוקטובר, כאשר דגלי המדינה הורדו לחצי התורן | נשיא המדינה בהר הרצל: "הימים הללו הם היסטוריים ומטלטלים לאין קץ, וּמְלֻוִים הן באנחת רווחה והן בכאב ובצער עמוק ביותר" (חדשות)
רגע לפני היציאה לפגרה: הכנסת תצביע מחר על ההחלטה לתמוך רשמית, בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון | למרות שמדובר בהצהרה בלבד, ישנם לחצים מדיניים להבהיר זאת בגוף ההחלטה, כדי לא לייצר משברים |ביהדות התורה מתכוונים שלא לתמוך בהצעה (כנסת)
"אחיי ואחיותיי, ארגנטינה עומדת לצידכם בימים קשים אלה", פתח נשיא ארגטינה את נאומו במליאת הכנסת הערב. הוא תקף את היחס כלפי ישראל בעולם, לגלג על פעילת האקלים גרטה ("שכירת חרב") - והודיע על העברת שגרירות מדינתו לירושלים | נאומו הפרו-ישראלי הנלהב של נשיא ארגטינה במליאת הכנסת (בארץ)
בקואליציה מתכננים להתמודד עם איום החרדים ברביעי הקרוב, בשיטת: 'מריחת הזמן'- במטרה להצליח למצות את המו"מ עם החרדים עד הדקה ה-90 | החכי"ם והשרים יממשו את זמן הדיבור שלהם על כל הצע"ח, ולאחר מכן - יודיעו בקואלציה על ההחלטה להפעיל את הכלי הפרלמנטרי של "הצבעה במועד אחר" | הפרטים המלאים (פוליטי)
שר ירושלים ומסורת ישראל הזהיר בנאומו מהמשך ההגירה השלילית בעיר ירושלים, לדבריו: "ככל שיהיו יותר משפחות ברוכות ילדים בירושלים, נתמודד טוב יותר עם מאזן ההגירה, ואולי אף ננצח אותו | כשהוא הוא מוסיף: "לצערי יש כאלו שאפילו מתגאים רחמנא ליצלן - שבשבת קודש אתרי הבילוי בירושלים פתוחים" (כנסת)
ברוב של 56 חברי כנסת אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן שמשנה את שיטת הבחירה של נציב תלונות הציבור על שופטים ומבקשת לשים סוף לחבר מביא חבר כך שנציב תלונות הציבור על השופטים ייבחר ללא וטו של נשיא העליון | האופוזיציה כמובן עוררה גל מחאה נגד "המהפכה המשפטית" (חדשות)