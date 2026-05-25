בבלי
הסכמי הגרעין 2026

לפיד: נתניהו כפוף לטראמפ בגלל החנינה, לא יכול להתעמת איתו

יו"ר האופוזיציה תקף את ראש הממשלה בחריפות: 'הוא צריך את טראמפ בנושא החנינה' • טען כי ההסכם עם איראן נכתב ללא ישראל ליד השולחן | 'הממשלה נכשלה' (פוליטי מדיני)

יאיר לפיד (צילום: פלאש 90)

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד פתח היום (שני) את ישיבת הסיעה בהתקפה חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בטענה כי נתניהו נמנע מלהתעמת עם הנשיא האמריקני בנושא ההסכם עם איראן בשל תלותו בטראמפ בעניין אישי - נושא החנינה במשפטו.

" לא יכול להתעמת עם טראמפ כי הוא צריך אותו בנושא החנינה", הצהיר בראיון. "הוא כפוף לטראמפ באופן מלא, ומכופף את כל המדינה". לדברי יו"ר יש עתיד, ראש הממשלה היה צריך לצאת לעימות פומבי גם עם הנשיא האמריקני בנושא ההסכם המתגבש עם איראן, אך הוא נמנע מכך בשל האינטרס האישי שלו.

"ההסכם נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן"

לפיד המשיך והתייחס להסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן, תוך שהוא מציג תמונה קודרת של מעמדה של ישראל במשא ומתן. "הדבר הכי חמור מבחינת ישראל - ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן", טען יו"ר האופוזיציה. "הממשלה נכשלה" כך סיכם.

