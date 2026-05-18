ממלא מקום המנהל הכללי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עו"ד דין ליבנה, השיב אתמול (ראשון) לפנייתם של חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת הליכוד, והודיע כי הוועדה תכונס בימים הקרובים. על פי המכתב שנשלח לחברי הוועדה, סדר היום של הישיבה יכלול דיון בנוגע להיערכות לבחירות ונושאים נוספים בהתאם להחלטת יו"ר הוועדה.
המכתב הופנה לחברי ועדת הבחירות מטעם הליכוד: ח"כ עמית הלוי, עו"ד אילן בומבך, עו"ד אריאל שפירא, מר צביקה פישבך, גב' קמי רביב ומר אילן ירימי. ליבנה ציין במכתב כי "בקשתכם לכינוס מליאת הוועדה הועברה למזכירות לצורך קביעת מועד", וכי "בימים הקרובים יישלחו זימונים לחברי ועדת הבחירות המרכזית בהתאם למועד הכינוס שייקבע".
דרישת הליכוד: דוח המבקרת והיערכות לבחירות
התגובה של ליבנה הגיעה בעקבות דרישה שהגיש ח"כ עמית הלוי בשם חברי ועדת הבחירות של הליכוד, שבה נדרש כינוס הוועדה בדחיפות. הדרישה כללה בקשה להצגת דוח מבקרת הפנים שהתפטרה, ולדיון בהיערכות לבחירות בשורה של תחומים.
העתקים מהמכתב נשלחו גם לשופט נעם סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, לח"כ אופיר כץ מסיעת הליכוד, ולעו"ד יפעת סימינובסקי, היועצת המשפטית לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
