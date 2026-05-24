ראשי ערים בליכוד דורשים ביטול פריימריז והקמת ועדה מסדרת

סערה פוליטית מתפתחת בימים אלה בתוך תנועת הליכוד, לאחר שהתקיימה פגישה דרמטית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שמונה מראשי הערים הבכירים במפלגה. במהלך הפגישה הועלתה הצעה מפתיעה שעשויה לשנות את פני המערכת הפנימית בתנועה לקראת הבחירות הקרובות.

שבעה מתוך שמונת ראשי הערים שהשתתפו בפגישה הציעו להעביר הוראת שעה חד-פעמית שתבטל את מנגנון הבחירות המקדימות במפלגה. במקום הפריימריז המסורתיים, הוצע להקים "ועדה מסדרת" שתקבע את הרכב רשימת הליכוד לכנסת הבאה - מהלך שמעורר חששות בקרב פעילי המפלגה.

בין ראשי הערים שהשתתפו בפגישה והעלו את היוזמה: חיים ביבס, בני ביטון, ליאת שוחט, רונן פלוט, צביקה ברוט, תומר גלאם, יחיאל לסרי ודוד אבן צור. הפגישה התקיימה בערב החג, בנוכחות השר חיים כץ וראש הממשלה עצמו.

התנגדות פנימית חריפה

המהלך המוצע נתקל בהתנגדות נחרצת מצד גורמים בתוך המפלגה. חבר הכנסת דוד ביטן הוביל את ההתנגדות למהלך במהלך הפגישה עצמה, כשהוא מביע התנגדות לשלושה היבטים מרכזיים: הקמת ועדה מסדרת, ביטול שיטת הפריימריז, וכן כמות השריונים המתוכננת ברשימה.

כזכור, בשבועות האחרונים התעצמו הדיבורים על מועד קיום הפריימריז בליכוד, כאשר פעילים עתרו לביה"ד של התנועה בדרישה לקבוע מועד לבחירות המקדימות ולכנס את ועידת הליכוד בהקדם. הלחץ מצד הפעילים מגיע בשעה שהנהגת המפלגה מנסה לעשות סדר בנהלים הפנימיים.

רקע: מאבק על השליטה ברשימה

הצעת ראשי הערים מגיעה על רקע תהליכים פנימיים מורכבים בליכוד. בתקופה האחרונה התעוררו חששות בקרב חלק מחברי הכנסת הנוכחיים מפני אי-סדרים ברישום מתפקדי הליכוד החדשים.

כעת, לאור ההצעה לביטול הפריימריז, צפויה להתעצם המתיחות הפנימית בתנועה. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק היא האם ראש הממשלה יקבל את ההצעה של ראשי הערים, או שמא ילך בדרך המסורתית של בחירות מקדימות דמוקרטיות.